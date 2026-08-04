8 Cara Otak Anda Bisa Menghambat Karier Anda Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang kariernya terhambat. (Magnific)

JawaPos.com - Kesuksesan dalam karier sering dianggap bergantung pada kecerdasan, pengalaman, pendidikan, atau jaringan profesional. Namun, banyak penelitian psikologi menunjukkan bahwa hambatan terbesar dalam karier justru berasal dari cara otak kita bekerja. Otak manusia dirancang untuk membantu kita bertahan hidup, bukan selalu membantu kita berkembang. Akibatnya, berbagai pola pikir dan bias kognitif sering membuat seseorang mengambil keputusan yang kurang tepat, menghindari peluang, hingga kehilangan kepercayaan diri.



Menariknya, sebagian besar proses tersebut terjadi secara otomatis tanpa kita sadari. Kita merasa sedang berpikir logis, padahal sebenarnya keputusan kita dipengaruhi oleh mekanisme psikologis yang telah terbentuk sejak lama.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (4/8), terdapat delapan cara otak Anda bisa menghambat perkembangan karier menurut psikologi, beserta cara mengatasinya.



1. Terjebak dalam Zona Nyaman



Otak manusia secara alami menyukai kepastian. Dalam psikologi evolusioner, kondisi yang dapat diprediksi dianggap lebih aman dibandingkan perubahan yang penuh risiko. Itulah sebabnya banyak orang bertahan pada pekerjaan yang sebenarnya tidak lagi memberi tantangan.



Misalnya, seseorang sudah bekerja selama lima tahun di posisi yang sama. Ia merasa bosan, tetapi terus menunda melamar pekerjaan baru karena takut gagal atau harus memulai dari awal. Padahal peluang karier yang lebih baik mungkin sudah menunggunya.



Fenomena ini dikenal sebagai status quo bias, yaitu kecenderungan memilih keadaan yang sudah ada dibandingkan mengambil langkah baru.



Cara mengatasinya:

Mulailah dengan perubahan kecil, seperti mempelajari keterampilan baru.

Tetapkan target karier jangka pendek.

Ingat bahwa rasa tidak nyaman sering menjadi tanda adanya pertumbuhan.

2. Takut Gagal Secara Berlebihan



Psikolog Daniel Kahneman menjelaskan bahwa manusia lebih sensitif terhadap kerugian dibandingkan keuntungan. Kondisi ini dikenal sebagai loss aversion.



Misalnya, Anda memiliki peluang melamar posisi yang lebih tinggi. Meski peluang diterima cukup besar, pikiran Anda justru dipenuhi pertanyaan seperti:



"Bagaimana kalau ditolak?"

"Bagaimana kalau saya tidak mampu?"



Akibatnya, Anda memilih tidak mencoba sama sekali.



Padahal, kegagalan sering kali menjadi bagian penting dalam proses belajar dan pengembangan karier.



Cara mengatasinya:

Ubah cara memandang kegagalan sebagai proses belajar.

Evaluasi setiap kesalahan secara objektif.

Fokus pada pengalaman yang didapat, bukan hanya hasil akhirnya.

3. Sindrom Impostor Membuat Anda Merasa Tidak Layak



Banyak profesional sukses diam-diam mengalami Impostor Syndrome, yaitu keyakinan bahwa keberhasilan mereka hanya karena keberuntungan dan suatu hari orang lain akan mengetahui bahwa mereka sebenarnya "tidak cukup pintar."



Gejalanya meliputi:



Meragukan kemampuan sendiri.

Sulit menerima pujian.

Selalu merasa kurang kompeten.



Ironisnya, orang yang benar-benar kompeten justru lebih sering mengalami sindrom ini dibanding mereka yang kurang kompeten.



Cara mengatasinya:

Catat pencapaian yang pernah diraih.

Simpan umpan balik positif dari atasan atau rekan kerja.

Bedakan antara perasaan dan fakta.

4. Terlalu Banyak Berpikir (Overthinking)



Otak memang hebat dalam menganalisis berbagai kemungkinan. Namun ketika analisis dilakukan secara berlebihan, keputusan justru menjadi semakin sulit.



Dalam psikologi, kondisi ini disebut analysis paralysis.



Contohnya:

Anda ingin mengikuti pelatihan atau sertifikasi baru. Namun karena terus membandingkan berbagai pilihan, membaca ulasan, menghitung biaya, hingga mempertimbangkan berbagai skenario, akhirnya Anda tidak mengambil tindakan sama sekali.



Kesempatan pun berlalu.



Cara mengatasinya:

Tentukan batas waktu untuk mengambil keputusan.

Gunakan informasi yang cukup, bukan informasi yang sempurna.

Ingat bahwa keputusan yang baik sering lebih bermanfaat daripada keputusan yang terlambat.

5. Bias Konfirmasi Membatasi Cara Berpikir



Bias konfirmasi (confirmation bias) membuat seseorang hanya mencari informasi yang mendukung keyakinannya.



Misalnya, Anda percaya bahwa:

"Saya tidak berbakat menjadi pemimpin."



Akibatnya, setiap kesalahan kecil dianggap sebagai bukti bahwa keyakinan tersebut benar. Sebaliknya, keberhasilan memimpin sebuah proyek justru dianggap kebetulan.



Cara berpikir seperti ini dapat menghambat perkembangan karier karena seseorang menolak bukti yang sebenarnya menunjukkan kemampuannya.



Cara mengatasinya:

Cari pendapat dari orang yang memiliki sudut pandang berbeda.

Evaluasi data secara objektif.

Biasakan bertanya, "Apa bukti yang bertentangan dengan keyakinan saya?"

6. Takut Dinilai Orang Lain



Sebagian besar orang terlalu khawatir mengenai apa yang dipikirkan orang lain.



Padahal dalam psikologi terdapat fenomena bernama spotlight effect, yaitu kecenderungan melebih-lebihkan seberapa besar perhatian orang terhadap diri kita.



Misalnya:

Anda enggan berbicara dalam rapat karena takut salah.



Padahal sebagian besar peserta rapat lebih sibuk memikirkan pekerjaan atau pendapat mereka sendiri daripada memperhatikan setiap kesalahan Anda.



Cara mengatasinya:

Sadari bahwa semua orang juga memiliki kekhawatiran yang sama.

Mulailah berbicara dalam kesempatan kecil.

Fokus pada kontribusi, bukan penilaian orang.

7. Perfeksionisme Menghambat Kemajuan



Perfeksionisme sering dianggap sebagai sifat positif. Padahal dalam banyak kasus, perfeksionisme justru menunda tindakan.



Orang perfeksionis cenderung:



Menunggu waktu yang dianggap sempurna.

Terus memperbaiki pekerjaan yang sebenarnya sudah cukup baik.

Sulit menyelesaikan proyek.



Dalam dunia kerja, hasil yang selesai tepat waktu biasanya lebih bernilai dibanding hasil sempurna yang terlambat.



Cara mengatasinya:

Terapkan prinsip "selesai lebih baik daripada sempurna."

Tetapkan standar realistis.

Berani menerima bahwa kesalahan adalah bagian dari proses.

8. Menganggap Kemampuan Tidak Bisa Berkembang



Psikolog Carol Dweck memperkenalkan konsep fixed mindset dan growth mindset.



Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kecerdasan dan bakat adalah sesuatu yang tetap.



Sedangkan growth mindset percaya bahwa kemampuan dapat berkembang melalui latihan, pengalaman, dan usaha yang konsisten.



Perbedaan pola pikir ini sangat memengaruhi perkembangan karier.



Seseorang dengan growth mindset akan lebih berani:



Belajar keterampilan baru.

Meminta umpan balik.

Mengambil tantangan.

Bangkit setelah mengalami kegagalan.

Cara mengatasinya:

Fokus pada proses belajar.

Rayakan kemajuan kecil.

Ganti kalimat "Saya tidak bisa" menjadi "Saya belum bisa."

Mengapa Memahami Cara Kerja Otak Itu Penting?



Banyak hambatan karier bukan berasal dari kurangnya kemampuan, melainkan dari cara otak menafsirkan situasi. Bias kognitif, rasa takut, dan pola pikir yang keliru dapat membuat seseorang kehilangan kesempatan berharga, meskipun ia memiliki kompetensi yang memadai.



Kabar baiknya, otak memiliki kemampuan untuk berubah melalui proses yang dikenal sebagai neuroplastisitas. Dengan membangun kebiasaan baru, melatih pola pikir yang lebih sehat, dan terus belajar dari pengalaman, seseorang dapat mengurangi pengaruh bias psikologis yang menghambat perkembangan karier.



Kesimpulan



Kesuksesan karier tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau pengalaman, tetapi juga oleh kemampuan mengenali cara kerja pikiran sendiri. Zona nyaman, ketakutan akan kegagalan, sindrom impostor, overthinking, bias konfirmasi, rasa takut dinilai, perfeksionisme, dan fixed mindset adalah beberapa hambatan psikologis yang sering muncul tanpa disadari.



