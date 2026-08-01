Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Niko Sulpriyono
Minggu, 2 Agustus 2026 | 05.23 WIB

Kecemasan Bukan Sekadar Perasaan, Ini yang Terjadi di Otak Saat Anda Gelisah

Ilustrasi cemas (freepik) - Image

Ilustrasi cemas (freepik)

JawaPos.com – Pernah merasa gelisah, jantung berdebar, atau pikiran terus dipenuhi kekhawatiran meski tidak ada ancaman yang jelas? Kondisi seperti ini cukup umum terjadi dan sering kali membuat seseorang bingung karena tidak mengetahui penyebabnya.

Menurut para ahli, kecemasan bukan sekadar respons emosional, tetapi juga melibatkan proses biologis yang kompleks di dalam otak. Ketika otak menganggap ada ancaman, sistem saraf akan mengaktifkan mekanisme pertahanan tubuh yang memunculkan berbagai gejala fisik maupun psikologis.

Dirangkum dari Verywell Mind, berikut penjelasan mengenai bagaimana otak memproses kecemasan dan langkah-langkah yang dapat membantu mengelolanya.

1. Bagian Otak yang Berperan dalam Kecemasan

Saat seseorang mengalami kecemasan, beberapa bagian otak bekerja secara bersamaan, terutama sistem limbik yang berfungsi mengatur emosi dan respons terhadap stres.

  • Amigdala berperan mendeteksi ancaman dan memicu respons cepat terhadap bahaya.
  • Hipokampus membantu menyimpan serta mengingat pengalaman emosional, termasuk kejadian yang menimbulkan stres atau trauma.
  • Hipotalamus mengaktifkan sistem saraf otonom yang memicu gejala fisik seperti jantung berdebar, napas lebih cepat, dan berkeringat.
  • Talamus membantu meneruskan informasi sensorik ke berbagai bagian otak untuk diproses lebih lanjut.

Jika sistem ini terlalu sering aktif, tubuh dapat terus berada dalam kondisi siaga meski tidak ada ancaman nyata.

2. Empat Respons Alami Saat Menghadapi Ancaman

Ketika otak mendeteksi bahaya, tubuh dapat memberikan empat respons utama yang dikenal sebagai fight, flight, freeze, dan fawn.

  • Fight membuat seseorang cenderung melawan atau menjadi lebih mudah marah.
  • Flight mendorong keinginan untuk menghindari atau melarikan diri dari situasi yang dianggap mengancam.
  • Freeze membuat seseorang sulit bergerak, bingung, atau merasa seperti "membeku".
  • Fawn ditandai dengan kecenderungan menyenangkan orang lain demi menghindari konflik atau penolakan.

Keempat respons ini merupakan mekanisme bertahan hidup yang bekerja secara otomatis.

3. Dampak Kecemasan Berkepanjangan pada Otak

Apabila kecemasan berlangsung dalam waktu lama tanpa penanganan, fungsi beberapa bagian otak dapat mengalami perubahan.

Amigdala dapat menjadi lebih sensitif sehingga seseorang lebih mudah merasa terancam. Di sisi lain, hipokampus dapat mengalami penurunan fungsi yang memengaruhi kemampuan mengingat dan mengelola pengalaman emosional.

Selain itu, aktivitas korteks prefrontal, yaitu bagian otak yang berperan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian emosi, juga dapat menurun. Akibatnya, seseorang menjadi lebih sulit berpikir jernih saat menghadapi tekanan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Benarkah Kurang Tidur Bisa Memicu Peradangan Otak? Ini Penjelasan Psikolog dan Ilmuwan  - Image
Kesehatan

Benarkah Kurang Tidur Bisa Memicu Peradangan Otak? Ini Penjelasan Psikolog dan Ilmuwan 

Kamis, 30 Juli 2026 | 15.30 WIB

Apa Itu Cognitive Immune System? Simak dan Kenali Cara Otak Melindungi Diri dari Hoaks dan Manipulasi  - Image
Kesehatan

Apa Itu Cognitive Immune System? Simak dan Kenali Cara Otak Melindungi Diri dari Hoaks dan Manipulasi 

Kamis, 30 Juli 2026 | 15.28 WIB

Bukan Hanya Faktor Usia, 5 Kebiasaan Ini Bisa Membantu Melindungi Otak dari Alzheimer - Image
Lifestyle

Bukan Hanya Faktor Usia, 5 Kebiasaan Ini Bisa Membantu Melindungi Otak dari Alzheimer

Senin, 20 Juli 2026 | 05.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal - Image
1

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

4

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

5

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom

10

10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore