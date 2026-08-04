7 Alasan Mengapa Hobi Dapat Meredakan Stres Kerja Secara Signifikan Menurut Psikologi

seseorang yang meredakan stres kerja dengan hobi. (Magnific)

JawaPos.com - Di era modern, tekanan pekerjaan menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan. Target yang tinggi, tenggat waktu yang ketat, rapat yang tidak ada habisnya, hingga tuntutan untuk selalu produktif dapat membuat seseorang mengalami stres berkepanjangan. Jika dibiarkan, stres kerja tidak hanya menurunkan produktivitas, tetapi juga berdampak pada kesehatan fisik dan mental.



Menariknya, para psikolog menemukan bahwa salah satu cara paling efektif untuk mengurangi stres bukanlah dengan bekerja lebih keras, melainkan dengan memiliki hobi. Hobi bukan sekadar aktivitas mengisi waktu luang, tetapi juga merupakan bentuk pemulihan psikologis yang mampu membantu otak dan tubuh kembali ke kondisi optimal.



Berbagai penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa orang yang rutin menjalankan hobi cenderung memiliki tingkat kebahagiaan lebih tinggi, risiko burnout lebih rendah, serta kemampuan mengelola tekanan kerja yang lebih baik.



Lalu, mengapa hobi memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap kesehatan mental?



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (4/8), terdapat tujuh alasan yang didukung oleh teori dan penelitian psikologi.



1. Hobi Membantu Otak Beristirahat dari Tekanan Kerja



Saat bekerja, otak terus-menerus menggunakan fungsi kognitif seperti berpikir, menganalisis, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Aktivitas tersebut membutuhkan energi mental yang besar.



Menurut psikologi kognitif, otak memerlukan masa pemulihan (psychological recovery) agar dapat kembali bekerja secara optimal. Hobi memberikan kesempatan kepada otak untuk beralih dari tekanan pekerjaan menuju aktivitas yang lebih menyenangkan.



Misalnya:



Berkebun

Memancing

Melukis

Bermain musik

Memasak



Aktivitas tersebut membuat pikiran berhenti sejenak dari berbagai tuntutan pekerjaan sehingga tingkat stres menurun secara alami.



Ketika seseorang kembali bekerja setelah melakukan hobi, fokus dan konsentrasinya biasanya menjadi lebih baik dibandingkan jika terus bekerja tanpa jeda.



2. Hobi Meningkatkan Produksi Hormon Kebahagiaan



Dalam psikologi dan ilmu saraf dijelaskan bahwa aktivitas yang menyenangkan mampu meningkatkan produksi beberapa neurotransmitter penting, yaitu:



Dopamin, yang berkaitan dengan motivasi dan penghargaan.

Serotonin, yang membantu menjaga suasana hati tetap stabil.

Endorfin, yang berfungsi sebagai pereda nyeri alami dan meningkatkan rasa nyaman.



Ketika seseorang melakukan hobi yang disukai, otak memberikan "reward" berupa pelepasan hormon-hormon tersebut. Akibatnya, tubuh menjadi lebih rileks dan stres berkurang.



Inilah alasan mengapa seseorang merasa jauh lebih segar setelah bersepeda, bermain gitar, membaca novel, atau memelihara tanaman.



3. Hobi Membantu Mencapai Kondisi "Flow"



Psikolog terkenal Mihaly Csikszentmihalyi memperkenalkan konsep Flow, yaitu kondisi ketika seseorang benar-benar tenggelam dalam aktivitas yang dilakukan.



Dalam keadaan flow:



perhatian menjadi sangat fokus,

rasa cemas berkurang,

waktu terasa berjalan lebih cepat,

pikiran negatif menghilang sementara.



Banyak hobi yang mampu membawa seseorang ke kondisi ini, seperti:



melukis,

bermain alat musik,

fotografi,

menulis,

merakit model,

memasak.



Ketika mengalami flow, otak tidak lagi memikirkan tekanan pekerjaan sehingga tingkat stres menurun secara signifikan.



4. Hobi Meningkatkan Rasa Kontrol terhadap Kehidupan



Stres kerja sering muncul karena seseorang merasa kehilangan kendali.



Misalnya:



target ditentukan atasan,

jadwal padat,

pekerjaan datang tanpa henti,

banyak tuntutan dari berbagai pihak.



Sebaliknya, dalam menjalankan hobi seseorang memiliki kebebasan penuh.



Ia dapat menentukan:



kapan melakukannya,

berapa lama,

bagaimana prosesnya,

tujuan yang ingin dicapai.



Menurut psikologi, rasa memiliki kendali (sense of control) merupakan salah satu faktor penting yang mampu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesejahteraan psikologis.



Karena itu, hobi menjadi ruang pribadi yang memberikan kebebasan dari tekanan eksternal.



5. Hobi Membantu Mengurangi Gejala Burnout



Burnout merupakan kondisi kelelahan emosional, mental, dan fisik akibat stres kerja yang berlangsung dalam waktu lama.



Gejala burnout antara lain:



mudah marah,

kehilangan motivasi,

sulit berkonsentrasi,

merasa pekerjaan tidak bermakna,

kelelahan terus-menerus.



Psikologi kerja menjelaskan bahwa aktivitas pemulihan sangat penting untuk mencegah burnout.



Hobi memberikan kesempatan kepada tubuh dan pikiran untuk mengisi ulang energi emosional. Bahkan aktivitas sederhana seperti merawat tanaman selama 20–30 menit setiap hari dapat memberikan efek relaksasi yang nyata.



Semakin rutin seseorang melakukan aktivitas yang disukai, semakin kecil kemungkinan mengalami burnout berat.



6. Hobi Meningkatkan Kepercayaan Diri



Hobi juga memberikan kesempatan untuk mempelajari keterampilan baru.



Misalnya:



belajar fotografi,

membuat kerajinan tangan,

memasak resep baru,

bermain catur,

belajar bahasa asing.



Setiap keberhasilan kecil akan meningkatkan rasa percaya diri (self-efficacy).



Menurut psikolog Albert Bandura, pengalaman berhasil menyelesaikan tantangan merupakan sumber utama terbentuknya keyakinan terhadap kemampuan diri.



Kepercayaan diri yang tinggi membuat seseorang lebih tangguh menghadapi tekanan pekerjaan sehingga stres menjadi lebih mudah dikelola.



7. Hobi Membantu Menjaga Keseimbangan Hidup



Psikologi positif menekankan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi (work-life balance).



Ketika seluruh waktu hanya digunakan untuk bekerja, identitas seseorang perlahan menjadi semata-mata "pekerja". Akibatnya, setiap masalah di kantor terasa seperti ancaman besar terhadap harga diri.



Sebaliknya, orang yang memiliki hobi mempunyai sumber kebahagiaan lain di luar pekerjaan.



Misalnya:



sebagai pelari,

penulis,

fotografer,

pecinta tanaman,

musisi,

pendaki gunung.



Keberadaan identitas tambahan tersebut membuat tekanan kerja tidak lagi mendominasi seluruh aspek kehidupan.



Orang menjadi lebih mudah bangkit ketika menghadapi kegagalan atau konflik di tempat kerja.



Tips Memilih Hobi untuk Mengurangi Stres



Tidak semua hobi harus mahal atau membutuhkan peralatan khusus. Yang terpenting adalah aktivitas tersebut benar-benar memberikan rasa senang dan membuat pikiran lebih rileks.



Beberapa contoh hobi yang efektif menurut psikologi antara lain:



membaca buku,

berkebun,

berjalan kaki,

bersepeda,

memasak,

melukis,

fotografi,

bermain alat musik,

merajut,

memancing,

yoga,

menulis jurnal,

merawat hewan peliharaan,

membuat kerajinan tangan.



Lakukan hobi secara konsisten, meskipun hanya 20–30 menit setiap hari. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara rutin sering kali memberikan manfaat psikologis yang lebih besar dibandingkan aktivitas yang dilakukan sesekali dalam waktu lama.



Kesimpulan



Hobi bukan sekadar aktivitas pengisi waktu luang, melainkan salah satu strategi yang terbukti efektif dalam menjaga kesehatan mental. Dari sudut pandang psikologi, hobi membantu otak beristirahat dari tekanan kerja, meningkatkan hormon kebahagiaan, menciptakan kondisi flow, memberikan rasa kontrol terhadap kehidupan, mencegah burnout, meningkatkan kepercayaan diri, serta menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.



