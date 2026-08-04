Menurut Psikologi, Lakukan 8 Perilaku Ini agar Tetap Tenang Saat Hidup Tak Sesuai Keinginan

seseorang yang tetap tenang meski hidup tidak sesuai keinginan. (Magnific)

JawaPos.com - Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada kalanya pekerjaan yang diimpikan tidak kunjung datang, hubungan yang dijaga dengan sepenuh hati justru berakhir, atau target yang telah disusun bertahun-tahun harus berubah karena keadaan yang tidak dapat dikendalikan.



Kenyataan seperti ini sering kali memicu stres, kecewa, bahkan membuat seseorang merasa kehilangan arah. Namun, psikologi menunjukkan bahwa ketenangan bukan berasal dari hidup yang sempurna, melainkan dari cara seseorang merespons berbagai situasi yang tidak bisa ia kendalikan.



Orang-orang yang tetap terlihat tenang di tengah kesulitan bukan berarti tidak memiliki masalah. Mereka hanya memiliki kebiasaan berpikir dan bertindak yang membantu mereka menjaga kestabilan emosi.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (4/8), terdapat delapan perilaku yang menurut psikologi dapat membantu Anda tetap tenang meski hidup tidak berjalan sesuai harapan.



1. Menerima kenyataan sebelum mencoba mengubahnya



Salah satu penyebab terbesar stres adalah terus-menerus menolak kenyataan. Kita sering menghabiskan energi untuk memikirkan mengapa sesuatu terjadi atau berharap keadaan berubah secara instan.



Dalam psikologi, penerimaan bukan berarti menyerah. Penerimaan berarti mengakui bahwa situasi memang sedang terjadi sehingga pikiran dapat fokus mencari solusi, bukan sekadar menyesali keadaan.



Ketika seseorang menerima kenyataan, ia menjadi lebih mudah mengambil keputusan yang rasional karena tidak lagi terjebak dalam penolakan emosional.



Mulailah dengan bertanya kepada diri sendiri, "Apa yang benar-benar bisa saya kendalikan saat ini?" Pertanyaan sederhana ini dapat menggeser fokus dari rasa frustrasi menuju tindakan yang lebih konstruktif.



2. Mengendalikan hal yang bisa dikendalikan



Psikolog sering menjelaskan pentingnya membedakan antara hal yang berada dalam kendali dan yang berada di luar kendali.



Anda tidak bisa mengendalikan pendapat semua orang, kondisi ekonomi, atau keputusan orang lain. Namun, Anda bisa mengendalikan cara berpikir, usaha, sikap, dan respons terhadap situasi.



Orang yang lebih fokus pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan cenderung memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah dibanding mereka yang terus memikirkan faktor eksternal.



Dengan memusatkan perhatian pada tindakan nyata, Anda akan merasa lebih berdaya meskipun keadaan belum berubah.



3. Melatih berbicara kepada diri sendiri dengan lebih baik



Dialog internal memiliki pengaruh besar terhadap kondisi emosional seseorang.



Saat menghadapi kegagalan, banyak orang berkata kepada dirinya sendiri, "Aku memang tidak mampu," atau "Hidupku selalu buruk."



Psikologi kognitif menunjukkan bahwa pola pikir negatif seperti ini dapat memperkuat rasa putus asa.



Sebaliknya, cobalah mengganti kalimat tersebut menjadi, "Ini memang sulit, tetapi aku masih bisa belajar," atau "Kegagalan ini bukan akhir dari segalanya."



Perubahan cara berbicara kepada diri sendiri mungkin terlihat sederhana, tetapi dalam jangka panjang dapat membantu membangun ketahanan mental.



4. Berlatih bersyukur tanpa mengabaikan masalah



Bersyukur bukan berarti berpura-pura semuanya baik-baik saja. Rasa syukur adalah kemampuan untuk tetap melihat hal-hal positif meskipun hidup sedang tidak ideal.



Penelitian dalam psikologi positif menunjukkan bahwa kebiasaan bersyukur dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis, mengurangi stres, dan membantu seseorang lebih optimis.



Anda bisa memulai dengan menuliskan tiga hal kecil yang patut disyukuri setiap hari, misalnya kesehatan, keluarga, teman, atau kesempatan belajar sesuatu yang baru.



Latihan sederhana ini membantu otak lebih seimbang dalam memandang kehidupan.



5. Berhenti membandingkan hidup dengan orang lain



Media sosial membuat kita mudah melihat pencapaian orang lain setiap hari. Tanpa disadari, kita mulai membandingkan perjalanan hidup sendiri dengan versi terbaik kehidupan orang lain.



Menurut psikologi sosial, perbandingan yang berlebihan sering kali menimbulkan rasa tidak puas, iri, dan rendah diri.



Setiap orang memiliki waktu, kesempatan, tantangan, dan latar belakang yang berbeda.



Daripada terus membandingkan diri, lebih baik ukur kemajuan Anda dengan versi diri sendiri beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu.



Kemajuan kecil tetaplah kemajuan.



6. Memberikan ruang untuk merasakan emosi



Sebagian orang berpikir bahwa menjadi kuat berarti tidak boleh sedih atau kecewa.



Padahal, psikologi justru menunjukkan bahwa menekan emosi dalam waktu lama dapat meningkatkan tekanan mental.



Tidak apa-apa merasa sedih ketika mengalami kehilangan atau kecewa saat rencana gagal. Yang penting adalah tidak membiarkan emosi tersebut mengendalikan seluruh hidup.



Menulis jurnal, berbicara dengan orang yang dipercaya, atau sekadar memberi waktu untuk menenangkan diri dapat membantu emosi diproses dengan lebih sehat.



7. Menjaga rutinitas yang menyehatkan



Ketika hidup terasa berantakan, rutinitas sederhana justru menjadi penopang yang kuat.



Tidur cukup, makan bergizi, berolahraga secara teratur, dan meluangkan waktu untuk beristirahat memiliki dampak besar terhadap kesehatan mental.



Psikologi dan ilmu saraf menunjukkan bahwa tubuh dan pikiran saling berkaitan. Saat kondisi fisik membaik, kemampuan mengelola emosi juga meningkat.



Tidak perlu perubahan besar sekaligus. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten sering kali memberikan hasil yang lebih baik dibanding perubahan drastis yang hanya bertahan beberapa hari.



8. Melihat kesulitan sebagai bagian dari proses belajar



Orang yang tangguh bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang mampu mengambil pelajaran dari setiap pengalaman.



Konsep growth mindset dalam psikologi menjelaskan bahwa individu yang memandang tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang cenderung lebih mudah bangkit setelah mengalami kegagalan.



Alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" cobalah bertanya, "Apa yang bisa kupelajari dari pengalaman ini?"



Perubahan sudut pandang tersebut dapat mengurangi rasa putus asa sekaligus meningkatkan motivasi untuk mencoba kembali.



Penutup



Tidak ada kehidupan yang sepenuhnya berjalan sesuai keinginan. Setiap orang pasti menghadapi kekecewaan, kehilangan, atau perubahan yang tidak pernah direncanakan.



Namun, ketenangan bukan ditentukan oleh seberapa sedikit masalah yang dimiliki, melainkan oleh bagaimana seseorang menyikapi setiap tantangan yang datang.



Dengan membiasakan diri menerima kenyataan, fokus pada hal yang bisa dikendalikan, menjaga dialog internal yang sehat, melatih rasa syukur, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, memberi ruang bagi emosi, menjaga rutinitas yang menyehatkan, serta melihat kesulitan sebagai kesempatan belajar, Anda dapat membangun ketahanan mental yang lebih kuat.



