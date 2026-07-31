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Lania Monica
Jumat, 31 Juli 2026 | 22.03 WIB

Tes Kepribadian: Gaya Belah Rambut Bisa Ungkap Rahasia Tersembunyi Cara Dari Cara Membelah Rambut

Ilustrasi tes kepribadian dari gaya membelah rambut (freepik) - Image

Ilustrasi tes kepribadian dari gaya membelah rambut (freepik)

JawaPos.com - Pernahkah terpikir bahwa cara membelah rambut ternyata bisa mengungkap sifat asli seseorang? Tidak hanya bentuk wajah, warna rambut, atau gaya potongan rambut, arah belahan rambut pun dipercaya mencerminkan karakter, cara berpikir, hingga cara seseorang menghadapi situasi dalam hidupnya.

Belahan rambut ke kiri, kanan, atau tengah ternyata punya makna unik masing-masing. Banyak pakar membaca ini sebagai cerminan keseimbangan logika dan emosi, kecenderungan sifat maskulin atau feminin, hingga aura karisma seseorang di hadapan orang lain.

Menariknya, pilihan arah belahan rambut ini sering tidak disadari, padahal dampaknya bisa menambah rasa percaya diri dan membentuk citra yang terpancar secara alami.

Dilansir dari laman Jagran Josh, berikut adalah arti kepribadian berdasarkan arah belahan rambut Anda:

1. Kepribadian Belahan Rambut ke Kiri

Jika Anda terbiasa membelah rambut ke kiri, kepribadian Anda menunjukkan sisi analitis, tegas, dan berorientasi logika. Seseorang dengan belahan kiri cenderung dominan, suka berpikir kritis, dan percaya diri.

Anda dikenal rapi, terorganisir, dan nyaman berada di posisi pemimpin. Tidak jarang, Anda tampil dengan gaya berpakaian yang mencerminkan sisi profesional.

Sebagai perempuan, belahan ke kiri menandakan kemandirian, kemampuan berpikir objektif, serta keteguhan dalam membela diri. Meski kadang terkesan dingin, orang-orang menilai Anda sebagai sosok yang siap mengambil keputusan penting.

Anda juga menyukai kegiatan yang menantang rasa percaya diri dan memberi kesan ‘alpha’ di lingkungan sekitar.

2. Kepribadian Belahan Rambut ke Kanan

Berbeda dengan belahan kiri, membelah rambut ke kanan melambangkan pribadi yang hangat, penuh empati, dan peduli pada orang lain. Anda dikenal mudah bergaul, peka terhadap perasaan orang sekitar, bahkan tak jarang terjun ke kegiatan sosial atau amal.

Anda punya naluri kuat untuk melindungi orang terdekat dan sering menjadi tempat curhat teman.

Editor: Hanny Suwindari
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