Tes Kepribadian: Gaya Belah Rambut Bisa Ungkap Rahasia Tersembunyi Cara Dari Cara Membelah Rambut

Ilustrasi tes kepribadian dari gaya membelah rambut (freepik)
JawaPos.com - Pernahkah terpikir bahwa cara membelah rambut ternyata bisa mengungkap sifat asli seseorang? Tidak hanya bentuk wajah, warna rambut, atau gaya potongan rambut, arah belahan rambut pun dipercaya mencerminkan karakter, cara berpikir, hingga cara seseorang menghadapi situasi dalam hidupnya.
Belahan rambut ke kiri, kanan, atau tengah ternyata punya makna unik masing-masing. Banyak pakar membaca ini sebagai cerminan keseimbangan logika dan emosi, kecenderungan sifat maskulin atau feminin, hingga aura karisma seseorang di hadapan orang lain.
Menariknya, pilihan arah belahan rambut ini sering tidak disadari, padahal dampaknya bisa menambah rasa percaya diri dan membentuk citra yang terpancar secara alami.
Dilansir dari laman Jagran Josh, berikut adalah arti kepribadian berdasarkan arah belahan rambut Anda:
Jika Anda terbiasa membelah rambut ke kiri, kepribadian Anda menunjukkan sisi analitis, tegas, dan berorientasi logika. Seseorang dengan belahan kiri cenderung dominan, suka berpikir kritis, dan percaya diri.
Anda dikenal rapi, terorganisir, dan nyaman berada di posisi pemimpin. Tidak jarang, Anda tampil dengan gaya berpakaian yang mencerminkan sisi profesional.
Sebagai perempuan, belahan ke kiri menandakan kemandirian, kemampuan berpikir objektif, serta keteguhan dalam membela diri. Meski kadang terkesan dingin, orang-orang menilai Anda sebagai sosok yang siap mengambil keputusan penting.
Anda juga menyukai kegiatan yang menantang rasa percaya diri dan memberi kesan ‘alpha’ di lingkungan sekitar.
Berbeda dengan belahan kiri, membelah rambut ke kanan melambangkan pribadi yang hangat, penuh empati, dan peduli pada orang lain. Anda dikenal mudah bergaul, peka terhadap perasaan orang sekitar, bahkan tak jarang terjun ke kegiatan sosial atau amal.
Anda punya naluri kuat untuk melindungi orang terdekat dan sering menjadi tempat curhat teman.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!