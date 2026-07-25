Rambut Tipis dan Sulit Panjang? Ini 5 Cara Mengatasinya

JawaPos.com - Memiliki rambut yang panjang, lebat, dan sehat menjadi dambaan banyak orang, terutama perempuan. Selain menunjang penampilan, rambut yang terawat juga dapat meningkatkan rasa percaya diri.

Sayangnya, tidak semua orang dapat dengan mudah memiliki rambut yang tumbuh panjang dan bervolume. Pertumbuhan rambut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari keturunan, tingkat stres, pola makan, hingga kebiasaan dalam merawat rambut sehari-hari.

Meski demikian, bukan berarti kondisi tersebut tidak bisa diatasi. Dengan perawatan yang tepat dan dilakukan secara konsisten, pertumbuhan rambut dapat didukung sehingga tampak lebih sehat, kuat, dan berpotensi tumbuh lebih optimal.

Perlu diingat bahwa pertumbuhan rambut membutuhkan waktu dan hasilnya dapat berbeda pada setiap orang. Karena itu, penting untuk tetap sabar serta menerapkan perawatan yang sesuai dengan kondisi rambut dan kulit kepala.

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Mengutip informasi dari Alodokter dan Halodoc, berikut lima cara yang dapat membantu rambut tumbuh lebih panjang, lebat, dan sehat jika dilakukan secara rutin.

1. Gunakan Minyak Rambut

Cara pertama untuk memanjangkan rambut yaitu dengan menggunakan minyak rambut. Minyak rambut dapat memberikan nutrisi dan menstimulasi pertumbuhan rambut. Salah satu minyak rambut yang direkomendasikan adalah minyak kelapa.

2. Pastikan Asupan Nutrisi Terpenuhi dengan Baik

Selanjutnya yaitu dengan memenuhi asupan nutrisi penting dengan baik, kamu dapat konsumsi asupan nutrisi seperti protein, vitamin, dan mineral yang sangat berperan penting dalam menutrisi rambut.