Tes Ilusi Optik: Lilin atau Dua Wajah? Menunjukkan Kamu Mudah Terpengaruh Atau Pemikir Independen

JawaPos.com - Dengan elemen gambar yang tampak sederhana namun membingungkan mata, tes ini memancing otak untuk menangkap detail tertentu lebih dulu.

Dari sinilah muncul penafsiran psikologis, mulai dari cara berpikir, kebiasaan sosial, hingga pola pengambilan keputusan seseorang.

Salah satu tes yang kini ramai dibicarakan adalah gambar lilin dan dua wajah manusia, yang pertama kali diunggah kanal YouTube Bright Side.

Tes ini dipercaya mampu membongkar apakah Anda orang yang mudah terpengaruh atau seorang pemikir mandiri. Menariknya, hasilnya bisa jadi bahan refleksi tentang bagaimana Anda bersikap di tengah lingkungan sosial.

Dilansir dari Times of India, berikut adalah arti dari gambar pertama yang Anda lihat pada tes ilusi optik ini:

1. Jika pertama kali melihat dua wajah manusia

Bila dua wajah menjadi fokus pandangan pertama, ini menandakan Anda tipe ekstrovert yang senang bersosialisasi. Pikiran Anda sering dipenuhi tentang orang lain, sehingga Anda cenderung mudah terbawa arus dan terpengaruh lingkungan.

Karena itu, penting bagi Anda untuk bijak memilih lingkaran pertemanan agar hanya dikelilingi oleh orang-orang yang membawa pengaruh positif.

2. Jika pertama kali melihat lilin