Bukan Hanya Diet, 5 Perawatan Ini Membantu Atasi Kulit Longgar Setelah Turun Berat Badan

5 Cara yang Ampuh dan Efektif Atasi Kulit Kendur

JawaPos.com – Keberhasilan menurunkan berat badan tentu menjadi pencapaian yang membanggakan. Namun, sebagian orang justru menghadapi tantangan baru setelah berhasil menjalani program diet, yaitu munculnya kulit yang terlihat kendur.

Kulit yang kehilangan kekencangan biasanya terjadi karena jaringan kulit membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri setelah tubuh mengalami penurunan lemak dalam jumlah besar. Ketika kulit sebelumnya meregang dalam waktu lama, kemampuan untuk kembali seperti semula bisa berbeda pada setiap orang.

Meski begitu, kondisi ini dapat diminimalkan dengan perawatan yang tepat dan kebiasaan sehat secara rutin. Selain menjaga pola makan, beberapa langkah sederhana dapat membantu meningkatkan elastisitas kulit.

Dilansir dari Halodoc dan Alodokter, berikut lima cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi kulit kendur setelah diet.

1. Rutin Melakukan Olahraga Olahraga menjadi salah satu cara utama untuk membantu mengencangkan kembali bagian tubuh yang mengalami kulit kendur.

Latihan fisik, terutama yang berfokus pada pembentukan otot, dapat membantu mengisi ruang yang sebelumnya ditempati oleh lemak sehingga kulit terlihat lebih kencang.

Beberapa olahraga yang dapat dicoba antara lain squat, sit up, push up, latihan angkat beban, bersepeda, hingga lompat tali.

Melakukan aktivitas fisik secara rutin, misalnya sekitar 30 menit beberapa kali dalam seminggu, dapat membantu menjaga bentuk tubuh sekaligus meningkatkan kebugaran.

2. Gunakan Minyak Alami untuk Menjaga Kelembapan Kulit Perawatan menggunakan minyak alami seperti minyak almond atau minyak kelapa juga dapat menjadi pilihan untuk membantu menjaga kondisi kulit.

Kandungan pelembap alami dalam minyak tersebut dapat membantu kulit tetap lembut dan tidak mudah kering.

Penggunaannya cukup sederhana, yaitu dengan mengoleskan minyak pada area yang terasa kendur seperti perut, lengan, atau paha sambil melakukan pijatan ringan.

Meski tidak dapat mengubah kondisi kulit secara instan, menjaga kelembapan kulit secara rutin dapat mendukung tampilan kulit yang lebih sehat.