Bukan Sekadar Minuman Hangat, Ini 8 Teh yang Baik untuk Program Diet

JawaPos.com - Menjaga pola makan seimbang menjadi salah satu kunci penting dalam mendukung proses penurunan berat badan.

Asupan makanan yang kaya serat, protein, dan lemak sehat dapat membantu mengontrol metabolisme, memperpanjang rasa kenyang, serta mengurangi keinginan makan berlebihan.

Selain makanan, pilihan minuman tertentu seperti teh juga dapat memberikan manfaat tambahan.

Beberapa jenis teh diketahui mengandung senyawa alami, seperti katekin dan polifenol, yang berperan dalam mendukung pembakaran lemak, meningkatkan metabolisme, dan membantu menjaga kesehatan pencernaan. Mengutip NDTV, berikut delapan jenis teh yang dapat menjadi pilihan untuk mendukung program penurunan berat badan.

1. Teh hijau

Teh hijau dikenal dapat menurunkan berat badan karena kandungan katekin yang tinggi.

Antioksidan ini meningkatkan oksidasi lemak dan meningkatkan laju metabolisme sehingga membantu tubuh membakar lebih banyak kalori.

2. Teh Oolong

Teh oolong terbukti dapat meningkatkan oksidasi lemak dan memperbaiki metabolisme, berkat polifenolnya.