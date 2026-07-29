Resep Ayam Panggang Diet Friendly, Dijamin Tetap Gurih, Pedas, dan Rendah Minyak

Potret ayam panggang diet friendly dengan marinasi jeruk dan sambal pedas segar. (Instagram.com/@auliaaindri)
JawaPos.com - Menjaga pola makan sehat atau diet sering kali dianggap membosankan karena menu yang itu-itu saja dan cenderung hambar.
Padahal, dengan teknik pengolahan yang tepat, makanan diet tetap bisa terasa nikmat, gurih, dan memuaskan. Salah satu menu yang wajib masuk daftar adalah Ayam Panggang Diet Friendly.
Resep ini dibagikan oleh @auliaaindri, dengan konsep sederhana: ayam fillet paha dimarinasi bumbu minimal, dipanggang tanpa minyak berlebih, lalu disajikan dengan sambal pedas segar yang menggugah selera. Cocok untuk kamu yang ingin makan enak tanpa rasa bersalah.
Ayam fillet paha mengandung protein tinggi yang membantu menjaga massa otot dan membuat kenyang lebih lama. Teknik dipanggang membuat kandungan lemak lebih rendah dibandingkan digoreng, apalagi tanpa tambahan minyak berlebih.
Tambahan perasan jeruk membantu mengurangi rasa enek dan membuat ayam terasa lebih segar. Sementara sambal segarnya memberikan sensasi pedas yang meningkatkan nafsu makan tanpa harus menambah kalori berlebih.
Bahan-bahan Ayam Panggang Diet Friendly
Bahan Marinasi Ayam:
500 gram ayam fillet paha
6 siung bawang putih, haluskan
Garam secukupnya
Lada secukupnya
Kaldu bubuk secukupnya
Perasan jeruk (jeruk nipis atau lemon)
3 sdm tepung maizena
Beberapa siung bawang putih utuh
Bahan Sambal:
2 siung bawang putih
2 siung bawang merah
1 buah tomat besar
10 cabai gendot
3 cabai merah besar
Garam secukupnya
Kaldu bubuk secukupnya
Cara Membuat Ayam Panggang Diet Friendly
1. Siapkan ayam
Cuci bersih ayam fillet paha, lalu tiriskan hingga tidak ada air berlebih agar bumbu menempel sempurna.
2 Buat bumbu marinasi
Haluskan bawang putih, lalu campurkan dengan garam, lada, kaldu bubuk, dan perasan jeruk.
3. Marinasi ayam
Masukkan ayam ke dalam wadah, tuang bumbu marinasi, lalu aduk hingga semua bagian ayam terlapisi rata.
4. Tambahkan maizena
Masukkan 3 sdm tepung maizena dan aduk kembali. Maizena membantu mengunci kelembapan ayam agar tetap juicy saat dipanggang.
5. Tambahkan bawang putih utuh
Masukkan beberapa siung bawang putih utuh ke dalam marinasi untuk aroma lebih wangi saat dipanggang.
6. Diamkan
Masukkan dalam wadah dan diamkan minimal 30 menit di kulkas agar bumbu meresap maksimal.
7. Panaskan oven atau air fryer
Panaskan oven pada suhu 180°C atau air fryer pada suhu 170-180°C.
8. Susun ayam
Tata ayam di atas loyang atau keranjang air fryer. Tidak perlu menambahkan minyak.
9. Panggang ayam
Panggang selama 20-25 menit hingga ayam matang dan bagian luar sedikit kecoklatan. Balik ayam di tengah waktu agar matang merata.
10. Angkat dan sisihkan
Setelah matang, angkat ayam dan diamkan sebentar agar sari dagingnya tetap terjaga.
11. Siapkan bahan sambal
Cuci bersih semua bahan sambal: bawang putih, bawang merah, tomat, cabai gendot, dan cabai merah besar.
12. Rebus atau panggang bahan sambal
Rebus semua bahan hingga layu atau panggang sebentar tanpa minyak agar rasanya lebih smoky.
13. Haluskan sambal
Haluskan semua bahan sambal menggunakan blender atau cobek.
14. Bumbui sambal
Tambahkan garam dan kaldu bubuk secukupnya. Koreksi rasa sesuai selera.
Tips Agar Tetap Diet Friendly
- Gunakan ayam fillet tanpa kulit untuk mengurangi lemak.
- Jangan menambahkan gula pada sambal.
- Sajikan dengan nasi merah, kentang rebus, atau lalapan segar.
- Jika ingin lebih rendah sodium, kurangi penggunaan kaldu bubuk.
Ayam Panggang Diet Friendly ini membuktikan bahwa menu sehat tidak harus hambar. Dengan teknik panggang yang tepat dan sambal pedas segar, rasa gurih dan nikmat tetap bisa dinikmati tanpa rasa bersalah.
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