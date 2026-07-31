Rahasia Diet Sukses, Konsumsi 5 Buah Ini Saat Sarapan

JawaPos.com - Menjalani program penurunan berat badan tidak hanya bergantung pada mengurangi porsi makan, tetapi juga memilih makanan yang tepat sejak pagi hari. Sarapan dengan menu bergizi dapat membantu menjaga energi, mengontrol rasa lapar, sekaligus mendukung proses pembakaran kalori.

Salah satu pilihan terbaik adalah buah-buahan. Selain kaya vitamin dan mineral, banyak buah mengandung serat tinggi dan kalori yang relatif rendah sehingga dapat membuat perut kenyang lebih lama. Mengombinasikan buah dengan sumber protein, seperti yogurt tanpa gula atau kacang-kacangan, juga dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan mengurangi keinginan untuk ngemil.

Tak hanya itu, buah yang memiliki kandungan air tinggi turut membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Hidrasi yang baik berperan penting dalam menjaga fungsi metabolisme agar tetap optimal selama menjalani program diet.

Berikut lima buah yang cocok dijadikan menu sarapan untuk mendukung penurunan berat badan.

1. Apel Apel merupakan salah satu buah yang sering direkomendasikan untuk diet. Kandungan seratnya yang tinggi membantu memberikan rasa kenyang lebih lama, sementara jumlah kalorinya tergolong rendah. Buah ini cocok dikonsumsi langsung atau dipadukan dengan oatmeal maupun yogurt.

2. Jeruk Jeruk kaya akan vitamin C, serat, dan air sehingga menjadi pilihan sarapan yang menyegarkan sekaligus mengenyangkan. Mengonsumsi jeruk utuh lebih dianjurkan dibandingkan dalam bentuk jus karena kandungan seratnya tetap terjaga.

3. Kiwi Kiwi mengandung berbagai nutrisi penting, seperti vitamin C, vitamin E, serat, dan enzim alami yang baik untuk sistem pencernaan. Dengan kalori yang rendah, kiwi dapat dinikmati langsung, dicampurkan ke dalam smoothie, atau dijadikan pelengkap yogurt dan sereal.

4. Pepaya Pepaya dikenal sebagai buah yang baik untuk kesehatan pencernaan berkat kandungan enzim papain. Selain mudah dicerna, buah ini juga kaya serat dan rendah kalori sehingga dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama saat menjalani program penurunan berat badan.

5. Buah Beri Kelompok buah beri, seperti stroberi, blueberry, dan raspberry, mengandung antioksidan, serat, serta kalori yang rendah. Buah ini dapat dijadikan camilan sehat atau ditambahkan ke dalam oatmeal, yogurt, maupun smoothie untuk melengkapi asupan nutrisi sekaligus mendukung pengelolaan berat badan.