7 Tanda Seseorang Berusaha Terlihat Bahagia dan Sempurna di Media Sosial, Tapi Psikologi Justru Membuka Sisi Gelap yang Sebenarnya!

Ilustrasi seseorang berusha terlihat bahagia di media sosial. (Magnific/tirachardz)
JawaPos.com - Media sosial memang memberikan ruang untuk mengekspresikan diri, tetapi penting untuk diingat bahwa tidak semua yang terlihat adalah kenyataan.
Psikologi mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam melihat dan menilai kehidupan orang lain, terutama di dunia digital.
Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi “panggung” tempat banyak orang menampilkan versi terbaik dari diri mereka.
Foto liburan yang indah, hubungan yang tampak harmonis, hingga pencapaian hidup yang mengesankan, semuanya tersusun rapi dalam satu layar.
Sekilas, kehidupan yang ditampilkan terlihat sempurna dan penuh kebahagiaan. Namun, apakah semua yang terlihat di media sosial benar-benar mencerminkan kenyataan?
Psikologi modern mengungkap bahwa tidak sedikit orang yang justru berusaha keras menutupi sisi rapuh mereka dengan citra yang tampak ideal.
Di balik unggahan yang terlihat bahagia, bisa saja tersembunyi tekanan emosional, rasa tidak aman, bahkan kebutuhan akan pengakuan.
Fenomena ini menjadi semakin umum karena media sosial mendorong perbandingan sosial yang intens. Banyak orang merasa harus “terlihat baik” agar diterima, dihargai, atau diakui oleh lingkungan digital mereka.
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