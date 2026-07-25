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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 26 Juli 2026 | 00.01 WIB

3 Zodiak yang Akhirnya Bahagia Lagi Hari Ini Sabtu 25 Juli 2026, Apakah Kamu Salah Satunya?

Zodiak yang akhirnya bahagia lagi hari ini Sabtu 25 Juli 2026 (Magnific/ magnific) - Image

Zodiak yang akhirnya bahagia lagi hari ini Sabtu 25 Juli 2026 (Magnific/ magnific)

JawaPos.com – Sejumlah zodiak akan merasakan kebahagiaan yang telah lama hilang mulai 25 Juli 2026.

Momen ini terjadi bertepatan dengan fenomena astrologi ketika Neptunus sejajar Pluto di langit.

Banyak orang mengira kesedihan akan terus membayangi selamanya, padahal itu tidak sepenuhnya benar. Kabar baik tak terduga membuat tiga zodiak ini kembali merasa bahagia secara utuh.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (25/7), dijelaskan mengenai tiga zodiak yang akhirnya bahagia lagi hari ini Sabtu 25 Juli 2026.

1. Cancer

Saat Neptunus sejajar dengan Pluto pada Sabtu, sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup Cancer.

Kesedihan mendalam yang telah menyertaimu selama bertahun-tahun tiba-tiba lenyap begitu saja.

Kamu sempat meragukan bahwa momen ini akan benar-benar terjadi dalam hidupmu. Namun akhirnya kamu berhasil meninggalkan semua energi negatif itu di masa lalu.

Kamu tidak perlu lagi menyeret awan kelam kesedihan yang selama ini membebani harimu. Ada sesuatu dalam dirimu yang berubah drastis tepat pada tanggal 25 Juli.

Editor: Novia Tri Astuti
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