3 Zodiak yang Akhirnya Bahagia Lagi Hari Ini Sabtu 25 Juli 2026, Apakah Kamu Salah Satunya?

JawaPos.com – Sejumlah zodiak akan merasakan kebahagiaan yang telah lama hilang mulai 25 Juli 2026.

Momen ini terjadi bertepatan dengan fenomena astrologi ketika Neptunus sejajar Pluto di langit.

Banyak orang mengira kesedihan akan terus membayangi selamanya, padahal itu tidak sepenuhnya benar. Kabar baik tak terduga membuat tiga zodiak ini kembali merasa bahagia secara utuh.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (25/7), dijelaskan mengenai tiga zodiak yang akhirnya bahagia lagi hari ini Sabtu 25 Juli 2026.

1. Cancer

Saat Neptunus sejajar dengan Pluto pada Sabtu, sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup Cancer.

Kesedihan mendalam yang telah menyertaimu selama bertahun-tahun tiba-tiba lenyap begitu saja.

Kamu sempat meragukan bahwa momen ini akan benar-benar terjadi dalam hidupmu. Namun akhirnya kamu berhasil meninggalkan semua energi negatif itu di masa lalu.