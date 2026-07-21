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Niko Sulpriyono
Rabu, 22 Juli 2026 | 05.34 WIB

Ada Peluang Finansial hingga Kabar Bahagia, 6 Zodiak Ini Diprediksi Dapat Rezeki Besar

Ilustrasi rezeki nomplok dari langit (Freepik) - Image

Ilustrasi rezeki nomplok dari langit (Freepik)

JawaPos.com – Rezeki tidak selalu hadir dalam bentuk materi atau uang. Bagi sebagian orang, keberuntungan juga dapat datang melalui kesempatan baru, kabar menggembirakan, peningkatan karier, maupun perasaan lega setelah melewati masa penuh tantangan.

Dalam kepercayaan astrologi dan pembacaan simbol kartu, pertengahan bulan ini disebut membawa energi positif bagi beberapa zodiak tertentu. Beberapa simbol seperti Wheel of Fortune, King of Cups, dan Ten of Pentacles sering dikaitkan dengan perubahan, keseimbangan, serta peluang menuju kondisi yang lebih baik.

Meski ramalan tersebut tidak berlaku untuk semua orang, sebagian kalangan meyakini bahwa momentum ini dapat menjadi pengingat untuk tetap terbuka terhadap berbagai kesempatan yang datang. Terutama bagi mereka yang sedang menunggu hasil dari usaha atau perjuangan yang telah dilakukan.

Lantas, zodiak apa saja yang diprediksi memperoleh rezeki tak terduga di pertengahan bulan? Simak ulasan lengkapnya yang dirangkum dari kanal YouTube EMA DIARY.

1. Pisces: Luka Lama Terobati, Rezeki Datang Tak Terduga

Pisces yang sempat merasa kecewa karena kehilangan peluang atau harapan yang tak tercapai akan mendapatkan pengganti yang jauh lebih baik. 

Three of Swords dan Wheel of Fortune menunjukkan bahwa kesedihan Anda tidak akan berlarut lama. 

Alam semesta sedang menyiapkan kejutan sebagai bentuk pengganti atas duka yang pernah Anda alami.

Energi positif ini bukan sekadar pelipur lara, tetapi benar-benar akan membawa Anda menuju perubahan nyata. 

Kabar gembira, pencapaian baru, hingga rasa damai dalam hati akan datang seiring perubahan nasib. 

Rezeki nomplok yang datang bisa berupa tawaran kerja, bantuan finansial, atau kabar menyenangkan dari orang yang sudah lama Anda rindukan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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