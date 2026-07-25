5 Cara Ampuh Atasi Mata Bengkak agar Kembali Segar

JawaPos.com - Mata bengkak merupakan salah satu masalah yang cukup sering dialami dan dapat membuat seseorang merasa kurang nyaman. Selain menimbulkan rasa tidak enak pada area mata, kondisi ini juga bisa memengaruhi penampilan karena membuat wajah terlihat lelah.

Ada berbagai penyebab yang dapat memicu mata menjadi bengkak, mulai dari kurang tidur, reaksi alergi, terlalu lama menangis, gigitan serangga, hingga gangguan ringan seperti iritasi atau infeksi tertentu.

Meski terlihat mengganggu, mata bengkak umumnya dapat dikurangi dengan beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Perawatan yang tepat dapat membantu membuat area sekitar mata terasa lebih nyaman dan tampak lebih segar.

Bagi kamu yang sedang mengalami kondisi ini, tidak perlu langsung merasa khawatir. Ada beberapa cara praktis yang dapat dicoba untuk membantu meredakan pembengkakan pada mata.

Mengutip informasi dari Halodoc dan Alodokter, berikut lima cara yang dapat membantu mengatasi mata bengkak dengan cepat dan mudah dilakukan di rumah.

1. Kompres Dingin

Cara pertama untuk mengatasi mata bengkak yaitu dengan melakukan kompres dingin. Kamu dapat meletakkan waslap dingin di kelopak mata selama sekitar 10 menit.

Suhu dingin dapat membantu mengalirkan kelebihan cairan dari bawah mata. Kamu dapat siapkan batu es yang terbalut dengan waslap untuk mengopres mata dan hindari meletakkan batu es langsung ke kulit yang bisa merusak kulit.

2. Kompres Teh