5 Cara Pencahayaan Dalam Ruangan yang Dapat Mengubah Suasana Hati Anda Menurut Psikologi

seseorang yang menata pencahayaan ruangan / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa lebih tenang ketika berada di ruangan dengan cahaya hangat, atau justru lebih bersemangat saat bekerja di ruangan yang terang? Ternyata, hal tersebut bukan sekadar perasaan. Dalam psikologi lingkungan (environmental psychology), pencahayaan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap suasana hati, produktivitas, kualitas tidur, hingga kesehatan mental seseorang.

Otak manusia sangat sensitif terhadap cahaya. Intensitas, warna, dan arah cahaya akan diterjemahkan oleh otak sebagai sinyal yang memengaruhi produksi hormon seperti melatonin dan serotonin. Kedua hormon ini berperan penting dalam mengatur ritme sirkadian, emosi, dan tingkat energi tubuh.



Karena itu, memilih pencahayaan yang tepat bukan hanya soal estetika interior, tetapi juga investasi bagi kenyamanan dan kesejahteraan penghuni rumah.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (26/7), terdapat lima cara mengatur pencahayaan dalam ruangan yang dapat mengubah suasana hati Anda berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Gunakan Cahaya Hangat untuk Menciptakan Rasa Nyaman dan Relaks



Salah satu prinsip paling dasar dalam psikologi pencahayaan adalah penggunaan warna cahaya. Lampu dengan warna hangat (warm white) memiliki temperatur warna sekitar 2.700–3.000 Kelvin yang menghasilkan nuansa kekuningan menyerupai cahaya matahari saat senja.



Menurut berbagai penelitian psikologi, cahaya hangat membantu tubuh memasuki kondisi rileks. Cahaya jenis ini tidak terlalu merangsang sistem saraf sehingga cocok digunakan ketika seseorang ingin beristirahat atau melepas penat setelah beraktivitas.



Ruangan yang menggunakan pencahayaan hangat juga sering kali terasa lebih akrab, nyaman, dan mengundang. Tidak heran jika banyak hotel, restoran, hingga kafe menggunakan jenis pencahayaan ini agar pengunjung merasa betah lebih lama.



Area yang cocok menggunakan cahaya hangat antara lain:



Kamar tidur

Ruang keluarga

Ruang santai

Area membaca

Ruang makan



Selain meningkatkan kenyamanan psikologis, pencahayaan hangat juga membantu tubuh mempersiapkan diri untuk tidur karena tidak menghambat produksi hormon melatonin secara berlebihan.



2. Maksimalkan Cahaya Alami untuk Meningkatkan Mood



Cahaya matahari merupakan sumber pencahayaan terbaik bagi kesehatan mental. Paparan cahaya alami pada pagi hingga siang hari diketahui membantu meningkatkan produksi serotonin, yaitu hormon yang berhubungan dengan rasa bahagia, semangat, dan stabilitas emosi.



Dalam dunia psikologi, kurangnya paparan cahaya matahari bahkan dikaitkan dengan Seasonal Affective Disorder (SAD), yaitu gangguan suasana hati yang muncul akibat minimnya cahaya alami.



Beberapa manfaat cahaya alami bagi kondisi psikologis meliputi:



Meningkatkan suasana hati

Mengurangi stres

Membantu konsentrasi

Menurunkan rasa lelah

Menjaga ritme tidur tetap sehat



Agar rumah mendapatkan pencahayaan alami yang optimal, Anda dapat:



Membuka tirai pada pagi hari.

Menggunakan jendela berukuran besar.

Memilih gorden tipis yang tetap memungkinkan cahaya masuk.

Mengurangi penghalang di depan jendela.

Menempatkan area kerja dekat sumber cahaya alami.



Semakin sering tubuh mendapatkan paparan cahaya matahari di pagi hari, semakin baik pula ritme biologis yang mendukung kesehatan mental.



3. Atur Intensitas Cahaya Sesuai Aktivitas



Kesalahan yang sering terjadi adalah menggunakan satu tingkat pencahayaan untuk semua aktivitas. Padahal, psikologi menunjukkan bahwa kebutuhan cahaya berbeda-beda tergantung aktivitas yang dilakukan.



Misalnya, bekerja membutuhkan tingkat penerangan yang lebih tinggi agar otak tetap fokus dan mata tidak cepat lelah. Sebaliknya, saat bersantai, cahaya yang terlalu terang justru dapat membuat tubuh sulit rileks.



Sebagai gambaran:



Ruang kerja memerlukan cahaya terang untuk meningkatkan kewaspadaan.

Dapur membutuhkan pencahayaan yang jelas demi keamanan saat memasak.

Kamar tidur sebaiknya menggunakan pencahayaan redup menjelang malam.

Ruang keluarga dapat menggunakan kombinasi cahaya utama dan lampu aksen.



Menggunakan lampu yang dapat diatur tingkat kecerahannya (dimmer) menjadi solusi praktis karena memungkinkan Anda menyesuaikan suasana sesuai kebutuhan.



Dalam psikologi lingkungan, fleksibilitas pencahayaan memberikan rasa kontrol terhadap lingkungan sekitar. Perasaan memiliki kendali ini dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kenyamanan emosional.



4. Gunakan Layer Lighting agar Ruangan Lebih Hidup



Layer lighting adalah teknik menggabungkan beberapa jenis pencahayaan dalam satu ruangan. Pendekatan ini banyak digunakan oleh desainer interior karena mampu menciptakan suasana yang lebih dinamis sekaligus mendukung berbagai aktivitas.



Secara umum terdapat tiga lapisan pencahayaan:



Ambient Lighting



Merupakan pencahayaan utama yang menerangi seluruh ruangan secara merata.



Task Lighting



Digunakan untuk aktivitas tertentu seperti membaca, bekerja, memasak, atau belajar.



Accent Lighting



Berfungsi menonjolkan elemen dekoratif seperti lukisan, tanaman, rak buku, atau tekstur dinding.



Dari sudut pandang psikologi, variasi pencahayaan membantu otak membedakan fungsi setiap area sehingga ruangan terasa lebih nyaman dan tidak monoton.



Sebagai contoh:



Lampu gantung sebagai pencahayaan utama.

Lampu meja untuk membaca.

Lampu dinding sebagai pencahayaan dekoratif.

Lampu LED tersembunyi untuk menciptakan suasana hangat.



Kombinasi tersebut membuat ruangan terasa lebih menarik sekaligus meningkatkan kenyamanan visual.



5. Hindari Cahaya Biru Berlebihan pada Malam Hari



Perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, televisi, maupun lampu LED putih terang menghasilkan cahaya biru (blue light). Pada siang hari, cahaya ini membantu meningkatkan fokus. Namun, pada malam hari efeknya justru bisa mengganggu kesehatan.



Menurut psikologi tidur dan ilmu neurologi, cahaya biru menghambat produksi melatonin sehingga tubuh mengira masih berada pada siang hari. Akibatnya seseorang menjadi lebih sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan suasana hati keesokan harinya ikut terpengaruh.



Paparan cahaya biru yang berlebihan pada malam hari dapat menyebabkan:



Sulit tidur

Tidur tidak nyenyak

Mudah marah

Penurunan konsentrasi

Kelelahan pada siang hari



Untuk mengatasinya, Anda dapat melakukan beberapa langkah sederhana:



Menggunakan lampu warm white setelah matahari terbenam.

Mengurangi penggunaan gadget satu hingga dua jam sebelum tidur.

Mengaktifkan mode Night Shift atau Blue Light Filter pada perangkat elektronik.

Menggunakan lampu tidur dengan cahaya lembut.



Kebiasaan sederhana ini dapat membantu meningkatkan kualitas tidur sekaligus menjaga kestabilan emosi dalam jangka panjang.



Mengapa Pencahayaan Sangat Berpengaruh Menurut Psikologi?



Psikologi lingkungan menjelaskan bahwa manusia tidak hanya merespons cahaya secara visual, tetapi juga secara emosional dan biologis. Mata mengirimkan informasi mengenai intensitas cahaya ke bagian otak yang mengatur jam biologis tubuh.



Ketika pencahayaan sesuai dengan kebutuhan alami manusia, tubuh akan memproduksi hormon secara seimbang sehingga seseorang merasa lebih nyaman, fokus, dan bahagia.



Sebaliknya, pencahayaan yang buruk dapat memicu:



Stres

Mata cepat lelah

Produktivitas menurun

Gangguan tidur

Penurunan suasana hati



Oleh sebab itu, desain pencahayaan kini menjadi bagian penting dalam arsitektur, desain interior, hingga perencanaan ruang kerja modern.



Tips Praktis Mengatur Pencahayaan di Rumah



Anda tidak harus melakukan renovasi besar untuk memperoleh manfaat psikologis dari pencahayaan yang baik. Mulailah dengan langkah-langkah sederhana berikut:



Manfaatkan cahaya matahari sebanyak mungkin pada pagi dan siang hari.

Pilih lampu warm white untuk ruang istirahat.

Gunakan cool white hanya pada area kerja.

Tambahkan lampu meja atau lampu lantai sebagai pencahayaan tambahan.

Gunakan dimmer agar intensitas cahaya mudah diatur.

Hindari cahaya yang terlalu silau atau menyinari mata secara langsung.

Sesuaikan pencahayaan dengan fungsi masing-masing ruangan.

Kesimpulan



Pencahayaan bukan sekadar elemen dekorasi, melainkan faktor penting yang memengaruhi kesehatan psikologis dan kualitas hidup sehari-hari. Dengan memilih warna cahaya yang tepat, memanfaatkan cahaya alami, mengatur intensitas sesuai aktivitas, menerapkan teknik layer lighting, serta membatasi paparan cahaya biru pada malam hari, Anda dapat menciptakan rumah yang tidak hanya indah dipandang tetapi juga mendukung kesejahteraan mental.



