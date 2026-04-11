Ingin Tampil Awet Muda? Begini 5 Tips Atasi Kulit Wajah yang Kendur

JawaPos.com – Seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit wajah dapat menurun sehingga membuat kulit tampak kendur dan muncul garis halus. Kondisi ini sering memengaruhi rasa percaya diri, namun bisa diatasi dengan perawatan sederhana di rumah tanpa harus pergi ke klinik kecantikan. Dikutip dari Halodoc dan Alodokter pada Kamis (9/10), berikut lima cara yang bisa dilakukan untuk membantu mengencangkan kulit wajah agar tampak lebih segar dan muda.

1. Minum Air yang Cukup

Cara pertama untuk dapat mengatasi kulit wajah kendur yaitu dengan minum air yang cukup. Kamu harus tetap terhidrasi agar kulit terlihat lebih muda.

Hal tersebut dapat membantu meningkatkan suasana hati yang turut dapat berpengaruh pada kulit. Sebab, kulit yang kekurangan air dapat membuat tanda-tanda penuaan lebih terlihat.

2. Hindari Stres

Stres menjadi salah satu penyebab kulit kendur, karena stres bisa memengaruhi kulit dan menyebabkan hilangnya kekenyalan.

Diketahui juga bahwa stres bisa memberikan reaksi kimia pada tubuh, sehingga membuat kulit menjadi lebih sensitif dan membuatnya terlihat kusam dan tidak kencang.

3. Gunakan Clay Mask

Selanjutnya untuk dapat mengatasi wajah kendur yaitu dengan menggunakan clay mask atau masker tanah liat.

Clay mask atau masker tanah liat ini dapat menyerap kotoran, mengencangkan pori-pori, dan membuat kulit halus dan kencang. Kamu bisa membeli clay mask siap pakai yang banyak dijual di pasaran.

4. Melakukan Pijat Wajah Secara Teratur