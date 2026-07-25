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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 25 Juli 2026 | 21.15 WIB

Ingin Wajah Bebas Jerawat? Coba Konsumsi 5 Makanan Ini

ilustrasi orang yang berjerawat. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang berjerawat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Masalah jerawat dan komedo kerap muncul saat cuaca panas karena produksi minyak alami kulit (sebum) meningkat. Kondisi tersebut membuat pori-pori lebih mudah tersumbat sehingga memicu timbulnya berbagai masalah pada kulit wajah.

Jerawat sendiri dapat dialami oleh siapa saja, baik remaja maupun orang dewasa. Penyebabnya pun beragam, mulai dari perubahan hormon, tingkat stres, hingga kebiasaan hidup, termasuk pola makan sehari-hari.

Penggunaan produk perawatan kulit memang dapat membantu mengatasi jerawat. Namun, menjaga kesehatan kulit tidak cukup hanya dari luar. Asupan nutrisi yang tepat juga memiliki peran penting dalam mendukung kulit tetap bersih, sehat, dan tampak bercahaya.

Mengonsumsi makanan yang kaya zat gizi tertentu diketahui dapat membantu mengurangi peradangan penyebab jerawat sekaligus meningkatkan kesehatan kulit secara keseluruhan. Salah satu mineral yang berperan penting adalah seng atau zinc.

Zinc banyak ditemukan pada berbagai bahan pangan, terutama sumber nabati. Mineral ini dikenal memiliki sifat antioksidan dan antiperadangan, serta mampu membantu mengontrol produksi minyak berlebih pada kulit sehingga berpotensi mengurangi munculnya jerawat.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari English Jagran, terdapat lima jenis makanan yang dipercaya dapat membantu melawan jerawat sekaligus membuat kulit tampak lebih cerah dan sehat secara alami.

1. Biji labu

Mengonsumsi segenggam biji labu memberikan dosis seng yang tinggi, yang bantu mengatur kelenjar minyak dan mengurangi peradangan.

Biji labu juga mengandung asam lemak omega-3 dan antioksidan yang melawan kerusakan kulit.

2. Kacang arab

Editor: Setyo Adi Nugroho
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