6 Kebiasaan Sederhana yang Membuat Wajah Tampak Jauh Awet Muda daripada Usianya

JawaPos.com – Gaya hidup seseorang ternyata memiliki pengaruh besar terhadap penampilan wajah yang terlihat lebih muda dari usia sebenarnya.

Banyak orang beranggapan bahwa wajah awet muda hanya bisa dicapai lewat prosedur kecantikan atau operasi plastik.

Padahal sejumlah kebiasaan sederhana yang dilakukan tanpa disadari juga turut berperan besar dalam menjaga penampilan tetap segar.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (24/7), berikut enam kebiasaan sederhana yang biasa dilakukan orang dengan wajah tampak awet muda dalam kesehariannya.

1. Selalu tertarik mempelajari hal baru

Rasa ingin tahu terhadap berbagai hal baru ternyata berkontribusi besar terhadap penampilan yang terlihat lebih segar.

Melakukan sesuatu yang belum pernah dicoba sebelumnya membantu seseorang tetap merasa hidup dan penuh semangat.