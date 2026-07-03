Seimbangkan PH Kulit, Ini 5 Manfaat Essence untuk Wajah

JawaPos.com -- Essence menjadi salah satu produk perawatan kulit yang semakin populer dan banyak digunakan dalam rutinitas skincare sehari-hari.

Produk ini dikenal memiliki beragam manfaat untuk membantu menjaga kesehatan sekaligus meningkatkan penampilan kulit wajah.

Berbeda dengan toner biasa, essence memiliki tekstur yang ringan sehingga lebih mudah meresap hingga ke lapisan kulit yang lebih dalam.

Kandungan di dalamnya juga berperan dalam menjaga kelembapan, meningkatkan hidrasi, serta mempersiapkan kulit agar dapat menyerap produk perawatan berikutnya secara lebih optimal.

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Mengacu pada informasi dari Alodokter dan Halodoc, berikut lima manfaat penggunaan essence yang baik untuk kesehatan dan kecantikan kulit wajah.

1. Memperbaiki Tekstur Kulit

Manfaat pertama dari menggunakan essence untuk kulit wajah, yaitu dapat memperbaiki tekstur kulit. Kandungan bahan aktif dalam essence, seperti asam hialuronat atau peptida dipercaya dapat membantu memperbaiki tekstur kulit.

Cara kerja essence yaitu dengan menyamarkan garis halus, meratakan permukaan kulit, dan memberikan kulit tampilan yang lebih lembut dan halus.

2. Membantu Mengontrol Produksi Minyak di Wajah