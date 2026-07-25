5 Kebiasaan Sederhana yang Membantu Wajah Tampak Lebih Kencang

JawaPos.com - Memiliki kulit wajah yang sehat, kenyal, dan tampak bercahaya menjadi impian banyak orang. Namun, proses penuaan, paparan sinar matahari, tekanan pikiran, hingga kebiasaan hidup yang kurang baik dapat membuat kulit terlihat kusam dan kehilangan elastisitasnya.

Meski begitu, menjaga kondisi kulit tidak selalu harus dilakukan dengan perawatan mahal. Ada berbagai cara alami yang dapat membantu merawat wajah agar tetap terlihat segar dan kencang dengan dilakukan secara rutin.

Perawatan sederhana di rumah, pemilihan bahan yang tepat, serta kebiasaan hidup sehat dapat memberikan manfaat bagi kesehatan kulit. Konsistensi menjadi salah satu kunci agar hasil perawatan dapat terlihat secara optimal.

Selain membantu menjaga kelembapan, langkah-langkah alami juga dapat membuat wajah tampak lebih cerah dan terawat sehingga memberikan kesan awet muda.

Dilansir dari laman Halodoc dan Alodokter, berikut lima cara alami yang dapat membantu membuat kulit wajah lebih kencang dan glowing.

1. Menggunakan Clay Mask

Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk membuat kulit wajah menjadi kencang yaitu dengan menggunakan clay mask.

Clay mask atau masker tanah liat sangat bermanfaat sebagai treatment mengencangkan wajah. Masker ini dapat menyerap kotoran, mengencangkan pori-pori, dan membuat kulit halus dan kencang.

Untuk itu, kamu dapat menggunakan clay mask untuk membuat kulit wajah menjadi kencang dan glowing.