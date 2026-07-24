Jangan Oversharing di Profil Kencan, Ini Penjelasan Psikolog 

ilustrasi dari pinterest @juom

JawaPos.com - Membuat profil di aplikasi kencan kerap kali menjadi dilema. Terlalu sedikit informasi bisa membuat seseorang terlihat misterius atau tidak menarik, sementara terlalu banyak cerita justru berisiko dianggap sebagai oversharing.

Menurut ulasan terbaru Psychology Today, kunci untuk menarik perhatian calon pasangan bukan terletak pada banyaknya informasi yang dibagikan, melainkan pada keseimbangan dalam mengungkapkan diri.

Self-disclosure, yaitu proses membagikan informasi pribadi kepada orang lain. Para peneliti menemukan bahwa profil yang berisi informasi secukupnya cenderung dinilai lebih menarik dibandingkan profil yang terlalu tertutup maupun terlalu terbuka.

Informasi yang cukup membantu calon pasangan memahami kepribadian seseorang tanpa membuat mereka merasa kewalahan.

Sebaliknya, profil yang minim informasi sering kali memunculkan kesan kurang tulus atau tidak serius dalam mencari pasangan.

Namun, membagikan terlalu banyak detail pribadi—terutama mengenai pengalaman traumatis, konflik masa lalu, atau masalah yang sangat sensitif—di tahap awal perkenalan juga dapat mengurangi ketertarikan karena hubungan belum memiliki tingkat kepercayaan yang memadai.

Penelitian juga menunjukkan bahwa jenis hubungan yang dicari turut memengaruhi cara orang menilai sebuah profil.

Mereka yang menginginkan hubungan jangka panjang umumnya lebih menghargai profil yang menampilkan keseimbangan antara keterbukaan, keaslian, dan privasi.

Sebaliknya, pengungkapan diri yang terlalu sedikit atau berlebihan dapat mengurangi minat untuk melanjutkan interaksi.

Psikolog menjelaskan bahwa membangun kedekatan merupakan proses bertahap.

Mengungkapkan informasi pribadi sedikit demi sedikit memberi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling mengenal, membangun rasa percaya, dan menciptakan hubungan yang lebih nyaman.

Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan langsung membagikan seluruh kisah hidup di awal perkenalan.

Pada akhirnya, profil aplikasi kencan yang efektif bukanlah profil yang menceritakan segalanya atau justru hampir tidak mengatakan apa-apa.

Yang paling penting adalah menampilkan gambaran diri yang autentik, cukup informatif untuk memancing percakapan, namun tetap menyisakan ruang bagi proses saling mengenal.

Dengan keseimbangan tersebut, peluang membangun koneksi yang sehat dan hubungan yang lebih bermakna pun menjadi lebih besar.