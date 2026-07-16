3 Cara agar Perempuan di Atas 30 Tahun Sukses dalam Kencan Online Menurut Psikologi

seseorang yang sukses dalam kencan online. (Magnific)

JawaPos.com - Di era digital, kencan online telah menjadi salah satu cara paling umum untuk menemukan pasangan. Bagi perempuan berusia di atas 30 tahun, pengalaman berkencan sering kali berbeda dibandingkan saat usia 20-an. Prioritas hidup berubah, pengalaman bertambah, dan standar dalam memilih pasangan pun menjadi lebih matang.



Namun, tidak sedikit perempuan yang merasa tantangan dalam kencan online justru semakin besar. Mulai dari menemukan orang yang serius, menghadapi ghosting, hingga merasa lelah karena harus mengulang proses perkenalan berkali-kali.



Kabar baiknya, berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa keberhasilan dalam kencan online tidak hanya bergantung pada penampilan atau keberuntungan. Cara berpikir, komunikasi, dan pengelolaan emosi memiliki peran yang jauh lebih besar.



Dilansir dari Rabu (15/7), terdapat tiga cara agar perempuan di atas 30 tahun lebih sukses dalam kencan online menurut psikologi.



1. Bangun Profil yang Autentik, Bukan Profil yang Berusaha Menyenangkan Semua Orang



Salah satu kesalahan paling umum dalam kencan online adalah mencoba menjadi sosok yang dianggap "ideal" oleh banyak orang. Akibatnya, profil dipenuhi kalimat-kalimat umum seperti:



"Suka jalan-jalan."

"Mudah bergaul."

"Mencari pasangan yang baik."



Padahal menurut konsep self-disclosure dalam psikologi sosial, hubungan yang sehat justru dimulai dari keterbukaan yang autentik. Ketika seseorang menunjukkan kepribadian asli sejak awal, peluang bertemu pasangan yang benar-benar cocok menjadi lebih besar.



Misalnya, daripada menulis:



"Aku suka traveling."



Lebih baik tuliskan:



"Akhir pekan favoritku adalah menjelajahi kota kecil sambil mencari kedai kopi yang unik."



Kalimat yang lebih spesifik memberikan gambaran nyata tentang diri Anda dan memudahkan orang lain memulai percakapan.



Selain itu, gunakan foto yang:



Menampilkan wajah dengan jelas.

Menggambarkan aktivitas yang benar-benar Anda sukai.

Tidak terlalu banyak menggunakan filter.



Penelitian menunjukkan bahwa kesan pertama memang penting, tetapi kepercayaan akan tumbuh ketika profil terasa jujur dan konsisten dengan kepribadian seseorang.



2. Fokus pada Kecocokan Nilai Hidup, Bukan Sekadar Chemistry



Banyak orang mengira hubungan yang baik selalu dimulai dari rasa "klik" yang sangat kuat. Padahal psikologi hubungan menunjukkan bahwa chemistry memang menyenangkan, tetapi belum tentu menjadi prediktor hubungan jangka panjang.



Perempuan berusia di atas 30 tahun umumnya sudah memiliki tujuan hidup yang lebih jelas. Misalnya:



ingin menikah,

ingin memiliki anak,

fokus pada karier,

atau mencari pasangan yang memiliki gaya hidup sehat.



Karena itu, penting untuk mengetahui apakah nilai hidup calon pasangan sejalan dengan nilai yang Anda pegang.



Beberapa topik yang dapat dibahas sejak awal antara lain:



pandangan tentang keluarga,

tujuan karier,

cara mengelola keuangan,

komunikasi saat terjadi konflik,

serta harapan mengenai hubungan.



Dalam psikologi dikenal istilah value compatibility, yaitu kesesuaian nilai hidup yang menjadi salah satu faktor penting dalam kepuasan hubungan jangka panjang.



Jangan takut membahas hal-hal yang penting sejak awal. Menunda pembicaraan hanya karena takut dianggap terlalu serius justru bisa membuat Anda menginvestasikan waktu pada hubungan yang sebenarnya tidak sejalan.



3. Jangan Terlalu Cepat Terikat Secara Emosional



Salah satu tantangan terbesar dalam kencan online adalah ilusi kedekatan.



Karena intens bertukar pesan setiap hari, seseorang bisa merasa sudah sangat mengenal lawan bicaranya. Padahal hubungan tersebut masih terbatas pada komunikasi digital.



Psikologi menyebut fenomena ini sebagai idealization, yaitu kecenderungan mengisi kekosongan informasi dengan bayangan positif tentang seseorang.



Akibatnya, seseorang bisa:



terlalu cepat berharap,

mudah kecewa,

merasa kehilangan ketika di-ghosting,

atau mengabaikan tanda-tanda yang sebenarnya merupakan "red flag".



Agar lebih sehat secara emosional:



jangan menghentikan aktivitas pribadi hanya karena sedang dekat dengan seseorang,

tetap pertahankan hubungan dengan teman dan keluarga,

beri waktu sebelum memberikan komitmen emosional yang besar,

dan nilai seseorang berdasarkan tindakan nyata, bukan hanya kata-kata.



Dalam hubungan yang sehat, konsistensi perilaku jauh lebih penting daripada rayuan romantis.



Mengapa Usia di Atas 30 Justru Bisa Menjadi Keunggulan?



Masih banyak anggapan bahwa kesempatan menemukan pasangan akan semakin kecil setelah usia 30 tahun. Faktanya, banyak penelitian menunjukkan bahwa kedewasaan emosional justru menjadi modal besar dalam membangun hubungan yang sehat.



Perempuan di usia ini umumnya telah:



lebih memahami kebutuhan diri sendiri,

memiliki batasan yang lebih jelas,

lebih mandiri secara emosional,

tidak mudah terpengaruh tekanan sosial,

dan mampu mengambil keputusan berdasarkan pengalaman.



Semua kualitas tersebut merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan yang stabil.



Kesalahan yang Sebaiknya Dihindari



Agar peluang sukses dalam kencan online semakin besar, hindari beberapa kebiasaan berikut:



Terlalu cepat membagikan seluruh kehidupan pribadi.

Mengabaikan tanda-tanda perilaku yang tidak konsisten.

Terus mengejar seseorang yang jarang memberi respons.

Membandingkan setiap calon pasangan dengan mantan.

Menganggap setiap kegagalan sebagai bukti bahwa semua orang tidak serius.



Ingatlah bahwa proses menemukan pasangan memang membutuhkan waktu. Setiap interaksi dapat menjadi pengalaman untuk semakin memahami apa yang benar-benar Anda cari.



Penutup



Kencan online bukan sekadar soal menemukan orang yang menarik, tetapi juga menemukan seseorang yang memiliki tujuan, nilai, dan komitmen yang selaras dengan Anda. Menurut psikologi, keberhasilan dalam kencan online lebih dipengaruhi oleh keaslian diri, kecocokan nilai hidup, serta kemampuan mengelola emosi daripada sekadar penampilan atau keberuntungan.



