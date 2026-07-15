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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 15 Juli 2026 | 16.33 WIB

7 Alasan Mengapa 'Teori Juli' Dapat Memengaruhi Kencan Anda Menurut Psikologi

seseorang yang memulai hubungan baru./Magnific/jcomp - Image

seseorang yang memulai hubungan baru./Magnific/jcomp

JawaPos.com - Media sosial sering melahirkan berbagai tren menarik, salah satunya adalah "Teori Juli" (July Theory). Teori ini mengklaim bahwa bulan Juli merupakan periode ketika banyak orang mengalami perubahan dalam kehidupan percintaan, mulai dari bertemu pasangan baru, hubungan menjadi lebih serius, hingga berakhirnya sebuah kisah cinta.

Walaupun belum ada penelitian ilmiah yang secara khusus membuktikan keberadaan "Teori Juli", psikologi memiliki sejumlah penjelasan mengapa seseorang mungkin benar-benar merasakan perubahan dalam hubungan pada pertengahan tahun.

Dengan kata lain, bukan bulannya yang memiliki kekuatan ajaib, melainkan kondisi psikologis dan sosial yang sering terjadi pada periode tersebut.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (14/7), terdapat tujuh alasan psikologis yang dapat menjelaskan mengapa "Teori Juli" terasa begitu nyata bagi banyak orang.

1. Pertengahan Tahun Mendorong Evaluasi Kehidupan

Dalam psikologi, manusia secara alami melakukan life review, yaitu mengevaluasi pencapaian dan tujuan hidup pada titik-titik tertentu, seperti ulang tahun, awal tahun, maupun pertengahan tahun.

Ketika Juli tiba, banyak orang mulai bertanya pada diri sendiri:

Apakah saya sudah bahagia?
Apakah hubungan ini masih sehat?
Apakah saya masih ingin bersama pasangan ini?

Proses evaluasi tersebut dapat membuat seseorang mengambil keputusan besar, seperti memperbaiki hubungan, mengakhiri hubungan yang tidak sehat, atau mulai membuka diri terhadap orang baru.

2. Cuaca dan Aktivitas Sosial Meningkatkan Peluang Bertemu Orang Baru

Editor: Hanny Suwindari
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