Jarang Diketahui, 9 Buah Ini Mengandung Kalsium yang Baik bagi Tubuh

ilustrasi buah-buahan. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Kalsium merupakan salah satu mineral penting yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi.
Selama ini, susu dan produk olahannya dikenal sebagai sumber kalsium utama, tetapi bukan satu-satunya pilihan yang tersedia.
Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa orang dewasa berusia 19 tahun ke atas memerlukan sekitar 1.000 miligram kalsium setiap hari agar kebutuhan nutrisi tetap terpenuhi.
Bagi Anda yang tidak mengonsumsi atau kurang menyukai susu, sejumlah buah juga mengandung kalsium yang dapat membantu memenuhi kebutuhan harian tersebut. Mengutip Healthshots, berikut sembilan buah kaya kalsium yang layak dimasukkan ke dalam menu sehari-hari.
1. Jeruk
Satu buah jeruk mengandung lebih dari vitamin C. Seratus gram jeruk mengandung 43 mg kalsium.
"Konsumsi jeruk dapat mendukung sistem kekebalan tubuh dan kesehatan tulang sekaligus menjaga fungsi otot tetap normal," kata ahli gizi Anshul Singh.
2. Buah tin
Buah tin atau ara salah satu buah kaya kalsium, juga kalium, serat, dan antioksidan.
"Setengah cangkir buah tin mengandung sekitar 180 mg kalsium dan kaya akan serat, buah ini bantu melancarkan pencernaan," jelasnya.
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