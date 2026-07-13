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Rabbany Wanadriani
Selasa, 14 Juli 2026 | 01.10 WIB

5 Buah yang Konon Tidak Dianjurkan Dikonsumsi Bersamaan dengan Air Putih, Apa Saja?

ilustrasi buah-buahan. (Freepik) - Image

ilustrasi buah-buahan. (Freepik)

JawaPos.com - Sebagian orang meyakini bahwa minum air putih segera setelah mengonsumsi buah tertentu dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada sistem pencernaan.

Kebiasaan tersebut disebut-sebut dapat memengaruhi proses pencernaan, terutama karena perubahan kondisi di dalam lambung setelah makanan masuk. Meski begitu, respons tubuh setiap orang bisa berbeda-beda terhadap kombinasi makanan dan minuman tertentu.

Beberapa jenis buah dianggap lebih berpotensi menimbulkan gangguan seperti kembung atau rasa tidak nyaman apabila langsung dikonsumsi bersama air putih, terutama pada orang yang memiliki pencernaan sensitif.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima buah yang sering disebut sebaiknya tidak langsung dikombinasikan dengan minum air putih.

1. Semangka

Minum air putih setelah makan semangka dapat mengganggu kesehatan pencernaan.

Kandungan air dan gula alami yang tinggi dalam semangka dapat mengencerkan enzim pencernaan.

Selain itu, masuknya air secara tiba-tiba dapat menekan sistem pencernaan, yang berpotensi menyebabkan diare, kram perut, dan ketidaknyamanan.

2. Timun

Minum air putih setelah makan mentimun dapat mengganggu pencernaan karena kandungan airnya yang tinggi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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