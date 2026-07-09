Benarkah Konsumsi Buah di Malam Hari Berisiko Meningkatkan Kadar Gula Darah? Simak Penjelasan dari Ahli Gizi!

JawaPos.com - Buah merupakan salah satu sumber vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh.

Karena kandungan gizinya yang lengkap, buah sering direkomendasikan sebagai camilan sehat maupun pelengkap menu harian.

Namun belakangan ini muncul anggapan bahwa mengonsumsi buah pada malam hari dapat meningkatkan kadar gula darah secara signifikan, bahkan disebut-sebut berisiko mengganggu kesehatan. Benarkah demikian?

Berkaitan dengan informasi tersebu, sebagian orang memilih menghindari buah setelah matahari terbenam karena khawatir kandungan gula alaminya akan lebih mudah menumpuk di dalam tubuh.

Di sisi lain, tidak sedikit yang tetap menjadikan buah sebagai camilan malam karena dianggap lebih sehat dibandingkan makanan tinggi gula, garam, atau lemak jenuh.

Menurut para ahli gizi, dampak konsumsi buah terhadap kadar gula darah tidak hanya ditentukan oleh waktu makan, tetapi juga dipengaruhi oleh jenis buah, porsi yang dikonsumsi, kondisi kesehatan seseorang, serta pola makan secara keseluruhan.

Selain itu, kandungan serat dalam buah berperan penting dalam memperlambat penyerapan gula, sehingga respons gula darah dapat berbeda dibandingkan saat mengonsumsi makanan atau minuman tinggi gula tambahan.

Memahami fakta ilmiah mengenai konsumsi buah di malam hari penting agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar.