Benarkah Konsumsi Buah di Malam Hari Berisiko Meningkatkan Kadar Gula Darah? Simak Penjelasan dari Ahli Gizi!

Tanda diabetes yang sering diabaikan, dari gula darah hingga gejala fisik (Magnific/Rawpixel.com)
JawaPos.com - Buah merupakan salah satu sumber vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh.
Karena kandungan gizinya yang lengkap, buah sering direkomendasikan sebagai camilan sehat maupun pelengkap menu harian.
Namun belakangan ini muncul anggapan bahwa mengonsumsi buah pada malam hari dapat meningkatkan kadar gula darah secara signifikan, bahkan disebut-sebut berisiko mengganggu kesehatan. Benarkah demikian?
Berkaitan dengan informasi tersebu, sebagian orang memilih menghindari buah setelah matahari terbenam karena khawatir kandungan gula alaminya akan lebih mudah menumpuk di dalam tubuh.
Di sisi lain, tidak sedikit yang tetap menjadikan buah sebagai camilan malam karena dianggap lebih sehat dibandingkan makanan tinggi gula, garam, atau lemak jenuh.
Menurut para ahli gizi, dampak konsumsi buah terhadap kadar gula darah tidak hanya ditentukan oleh waktu makan, tetapi juga dipengaruhi oleh jenis buah, porsi yang dikonsumsi, kondisi kesehatan seseorang, serta pola makan secara keseluruhan.
Selain itu, kandungan serat dalam buah berperan penting dalam memperlambat penyerapan gula, sehingga respons gula darah dapat berbeda dibandingkan saat mengonsumsi makanan atau minuman tinggi gula tambahan.
Memahami fakta ilmiah mengenai konsumsi buah di malam hari penting agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar.
Dengan mengetahui penjelasan dari ahli gizi, Anda dapat menentukan waktu dan porsi konsumsi buah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh tanpa harus mengorbankan manfaat nutrisinya.
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah