Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Kamis, 16 Juli 2026 | 01.04 WIB

Tak Bikin Gula Darah Mudah Naik, Ini 8 Buah Rendah Gula yang Sehat

ilustrasi buah-buahan. (Freepik) - Image

ilustrasi buah-buahan. (Freepik)

JawaPos.com - Buah tetap menjadi pilihan camilan yang menyehatkan, terutama jenis yang mengandung gula alami dalam jumlah rendah.

Selain memberikan rasa manis yang menyegarkan, buah-buahan ini umumnya memiliki indeks glikemik yang lebih rendah sehingga tidak mudah memicu lonjakan kadar gula darah.

Kandungan seratnya yang tinggi juga membantu memperlambat penyerapan gula sekaligus memberikan rasa kenyang lebih lama dan menjaga energi tetap stabil.

Mengutip NDTV, berikut delapan buah rendah gula yang layak dipertimbangkan sebagai camilan sehari-hari.

1. Alpukat

Alpukat hampir bebas gula dan kaya akan lemak sehat, serat, serta kalium.

Buah ini membuat Anda kenyang lebih lama dan mendukung kesehatan jantung.

Anda dapat menikmatinya dengan diiris tipis dan diberi sedikit garam atau dihaluskan untuk camilan yang mengenyangkan.

2. Buah beri

Buah beri termasuk yang paling rendah kadar gulanya, tetapi kaya akan serat dan antioksidan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
5 Buah yang Konon Tidak Dianjurkan Dikonsumsi Bersamaan dengan Air Putih, Apa Saja? - Image
Lifestyle

5 Buah yang Konon Tidak Dianjurkan Dikonsumsi Bersamaan dengan Air Putih, Apa Saja?

Selasa, 14 Juli 2026 | 01.10 WIB

Benarkah Konsumsi Buah di Malam Hari Berisiko Meningkatkan Kadar Gula Darah? Simak Penjelasan dari Ahli Gizi! - Image
Kesehatan

Benarkah Konsumsi Buah di Malam Hari Berisiko Meningkatkan Kadar Gula Darah? Simak Penjelasan dari Ahli Gizi!

Kamis, 9 Juli 2026 | 16.52 WIB

4 Kombinasi Buah yang Sebaiknya Tidak Dikonsumsi Bersamaan, Apa Saja? - Image
Lifestyle

4 Kombinasi Buah yang Sebaiknya Tidak Dikonsumsi Bersamaan, Apa Saja?

Senin, 6 Juli 2026 | 21.13 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

3

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

4

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

5

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

6

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore