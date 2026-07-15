Tak Bikin Gula Darah Mudah Naik, Ini 8 Buah Rendah Gula yang Sehat

JawaPos.com - Buah tetap menjadi pilihan camilan yang menyehatkan, terutama jenis yang mengandung gula alami dalam jumlah rendah.

Selain memberikan rasa manis yang menyegarkan, buah-buahan ini umumnya memiliki indeks glikemik yang lebih rendah sehingga tidak mudah memicu lonjakan kadar gula darah.

Kandungan seratnya yang tinggi juga membantu memperlambat penyerapan gula sekaligus memberikan rasa kenyang lebih lama dan menjaga energi tetap stabil.

Mengutip NDTV, berikut delapan buah rendah gula yang layak dipertimbangkan sebagai camilan sehari-hari.

1. Alpukat

Alpukat hampir bebas gula dan kaya akan lemak sehat, serat, serta kalium.

Buah ini membuat Anda kenyang lebih lama dan mendukung kesehatan jantung.

Anda dapat menikmatinya dengan diiris tipis dan diberi sedikit garam atau dihaluskan untuk camilan yang mengenyangkan.

2. Buah beri