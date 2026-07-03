Pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce Telah Makin Ditunggu, Simak Faktanya!

Taylor Swift dan Travis Kelce. (Pinkvilla)
JawaPos.com – Pasangan fenomenal musisi Taylor Swift dan Travis Kelce tak henti-hentinya menarik perhatian, tak terkecuali pernikahan mereka.
Dilansir dari Pinkvilla, Jum’at (3/7), Swifties di seluruh dunia sangat menantikan pernikahan Taylor Swift dengan pasangannya yang sudah lama bersama, bintang NFL Travis Kelce.
Mereka akan menikah pada 3 Juli 2026, berlangsung di Madison Square Garden dan dilaporkan lebih dari 10 jam.
Menurut laporan tersebut, perayaan akan dimulai dengan makan malam gladi resik untuk sekitar 100 tamu di Infosys Theater arena tersebut mulai pukul 18.00 hingga 22.30 ET pada hari Kamis.
Pada hari pernikahan, pintu tempat acara dilaporkan akan dibuka pukul 15.30, diikuti oleh acara koktail pukul 16.00 di lantai enam.
Upacara pernikahan diperkirakan akan dimulai pukul 17.30 di lantai arena dan berlanjut hingga pukul 02.00, dengan lebih dari 1.000 tamu diperkirakan akan hadir.
Kemudian tamu makan malam gladi resik akan tiba melalui pintu masuk 4 Penn yang menuju ke Teater Infosys.
Menurut kabar, tempat itu memiliki kapasitas tempat duduk lebih dari 5.000, dikatakan telah dipilih untuk membantu menjaga privasi selama acara tersebut.
Menariknya, berbagai pengiriman terlihat tiba di Madison Square Garden, dengan beberapa kotak berlabel Garden Party.
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