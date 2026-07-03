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Leni Setya Wati
Jumat, 3 Juli 2026 | 16.37 WIB

Park Gyu Jeong GroovyRoom Siapkan Pernikahan dengan Kekasih Non-Selebriti 

Ilustrasi Park Gyu Jeong (photo dari x @soompi) - Image

Ilustrasi Park Gyu Jeong (photo dari x @soompi)

 
 
JawaPos.com - Salah satu anggota duo produser ternama GroovyRoom Park Gyu Jeong. Musisi berbakat tersebut dikonfirmasi tengah mempersiapkan pernikahannya dengan sang kekasih yang berasal dari kalangan non-selebriti.
 
Pada 2 Juli, media Korea melaporkan bahwa Park Gyu Jeong berencana melangsungkan pernikahan pada musim gugur tahun ini.
 
Tak lama setelah kabar tersebut beredar, agensinya, AT AREA, memberikan konfirmasi resmi bahwa sang artis memang sedang menyiapkan hari bahagianya.
 
Dalam pernyataannya, pihak agensi menyampaikan, "Park Gyu Jeong saat ini sedang mempersiapkan pernikahannya." Meski demikian, mereka tidak mengungkapkan detail lebih lanjut mengenai tanggal, lokasi, maupun identitas calon mempelai wanita demi menghormati privasi pasangan tersebut.
 
Laporan menyebutkan bahwa calon istri Park Gyu Jeong merupakan seorang non-selebriti. Keduanya dikabarkan telah menjalin hubungan secara tertutup dan baru-baru ini mulai membagikan kabar pernikahan kepada keluarga serta kerabat dekat.
 
Kabar ini menjadi momen membahagiakan bagi para penggemar GroovyRoom.
 
Menariknya, pengumuman tersebut hadir tidak lama setelah rekan satu grupnya, Lee Hwi Min (Lil Moshpit), mengumumkan pertunangannya pada Mei lalu.
 
Dengan demikian, kedua anggota GroovyRoom sama-sama memasuki babak baru dalam kehidupan pribadi mereka.
 
GroovyRoom dikenal sebagai salah satu duo produser paling berpengaruh di industri musik Korea Selatan.
 
Sejak debut pada 2015, Park Gyu Jeong bersama Lee Hwi Min telah menghasilkan berbagai lagu hit untuk banyak artis ternama serta tampil sebagai produser dalam program kompetisi seperti Show Me the Money dan High School Rapper.
 
Prestasi mereka juga diakui lewat penghargaan Producer of the Year di Korean Hip Hop Awards selama dua tahun berturut-turut.
 
Hingga saat ini, belum ada informasi tambahan mengenai jadwal pasti pernikahan maupun rencana aktivitas Park Gyu Jeong setelah resmi menikah.
 
Meski begitu, para penggemar telah membanjiri media sosial dengan ucapan selamat dan doa agar persiapan pernikahan sang produser berjalan lancar.
 
 
Editor: Novia Tri Astuti
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