Bibir Kering dan Pecah-Pecah? Coba 7 Cara Sederhana untuk Membantu Memulihkannya

ilustrasi bibir kering dan pecah-pecah. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Bibir yang kering dan pecah-pecah merupakan masalah yang cukup sering dialami banyak orang. Selain mengganggu penampilan, kondisi ini juga dapat menimbulkan rasa perih dan tidak nyaman, terutama saat berbicara atau mengonsumsi makanan.
Jika tidak segera dirawat, bibir yang kehilangan kelembapan bisa semakin mudah terluka. Karena itu, perawatan yang tepat diperlukan untuk membantu mengembalikan kelembapan alami sekaligus menjaga bibir tetap lembut dan sehat.
Dengan menerapkan beberapa langkah perawatan secara konsisten, kondisi bibir dapat mulai membaik dalam beberapa hari. Dikutip dari English Jagran, berikut tujuh tips yang dapat membantu mengatasi bibir kering dan pecah-pecah serta menjaga kelembapannya.
1. Berhentilah menjilati bibir
Meskipun mungkin terasa menenangkan untuk sesaat, air liur justru membuat bibir Anda semakin kering.
Hentikan kebiasaan ini karena menjadi penyebab utama bibir tetap pecah-pecah.
2. Gunakan madu
Oleskan lapisan tipis madu pada bibir Anda yang kering dan pecah-pecah karena dapat menyembuhkan retakan dan mengunci kelembapan lebih lama daripada pelembap bibir biasa.
3. Gunakan lip balm
Pilihlah pelembap bibir yang mengandung shea butter, minyak kelapa, atau vitamin E.
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