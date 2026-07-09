5 Langkah Mengatasi Kelelahan Emosional agar Pikiran Kembali Tenang

ilustrasi orang yang merasa stres. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Menjaga kesehatan mental dan fisik dimulai dengan memahami berbagai hal yang dapat menguras energi emosional. Saat kondisi emosional terus terbebani, kualitas hidup dan aktivitas sehari-hari pun dapat ikut terganggu.
Kelelahan emosional dapat dipicu oleh beragam faktor, seperti hubungan yang tidak sehat, tekanan hidup yang berlebihan, pola pikir negatif, hingga lingkungan yang kurang memberikan dukungan. Jika dibiarkan berlangsung dalam waktu lama, kondisi ini berpotensi memicu kecemasan, rasa lelah berkepanjangan, bahkan depresi.
Dampaknya tidak hanya dirasakan secara psikologis, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan fisik. Seseorang yang mengalami kelelahan emosional mungkin lebih sering merasakan sakit kepala, sulit tidur, daya tahan tubuh menurun, hingga perubahan pola makan.
Mengutip English Jagran, berikut lima langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu memulihkan energi emosional dan menjaga kesejahteraan secara menyeluruh.
1. Cukup tidur
Tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan emosional.
Dengan membangun rutinitas malam yang menenangkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tidur.
2. Tetapkan batasan
Menetapkan batasan baik dalam ranah pribadi maupun profesional dapat mencegah terlalu banyak komitmen dan mengurangi stres.
Mengomunikasikan dan menegakkan batasan-batasan ini juga sangat penting untuk kesehatan dan vitalitas emosional.
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