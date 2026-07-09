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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 9 Juli 2026 | 21.08 WIB

10 Cara Mengusir Rasa Jenuh agar Hidup Lebih Berwarna Berdasarkan Psikologi

tips kebiasaan agar tidak bosan dalam hidup menurut Psikologi - Image

tips kebiasaan agar tidak bosan dalam hidup menurut Psikologi

JawaPos.com - Perasaan bosan merupakan hal yang wajar dialami setiap orang. Dalam sudut pandang psikologi, rasa jenuh tidak selalu muncul karena kurangnya aktivitas, tetapi juga dapat menjadi tanda bahwa pikiran membutuhkan variasi, tantangan, atau perubahan dalam menjalani rutinitas.

Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya perubahan terkadang dapat membuat seseorang terjebak dalam pola hidup yang monoton. Tanpa disadari, hal-hal kecil dalam keseharian bisa memperkuat rasa lelah secara emosional dan mengurangi semangat untuk menjalani aktivitas.

Memahami penyebab munculnya kebosanan dapat membantu seseorang menemukan cara baru untuk meningkatkan kualitas hidup. Salah satunya dengan meninggalkan pola kebiasaan yang membuat pikiran terasa stagnan dan mulai membangun rutinitas yang lebih positif.

Dikutip dari Geediting.com, berikut sepuluh kebiasaan yang perlu ditinggalkan agar hidup terasa lebih menarik dan tidak mudah dilanda kebosanan menurut perspektif psikologi.

1. Menjalani hidup secara otomatis

Kehidupan yang dijalani tanpa kesadaran penuh akan membuat segala sesuatu terasa monoton dan membosankan.

Ketika kamu melakukan aktivitas yang sama setiap hari tanpa variasi, seperti makan sarapan yang sama, mengambil rute yang sama, atau bahkan berbicara dengan topik yang sama, hidup akan kehilangan warnanya.

Rutinitas memang penting untuk memberikan struktur dalam hidup, namun jika tidak dikontrol dengan baik, rutinitas bisa berubah menjadi penjara yang membatasi kreativitas dan spontanitas.

Perubahan kecil seperti mengambil jalan yang berbeda saat pulang kerja atau mencoba kedai kopi baru dapat memberikan perspektif segar.

Gangguan kecil dalam pola hidup sehari-hari sering kali membawa kejernihan pikiran yang tak terduga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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