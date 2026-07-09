Tips Sukses! 8 Pola Hidup Disiplin Bisa Membuat Selalu Berhasil dalam Jangka Panjang

JawaPos.com – Menjadi sukses dan selalu berhasil dalam setiap langkah bukanlah sesuatu yang mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan.

Terdapat beberapa tips pola hidup disiplin yang membuat seseorang dapat sukses dan selalu berhasil dalam setiap langkah.

Jalan terjal jangka panjang akan selalu dicapai dengan selalu berhasil dan sukses dengan menerapkan beberapa tips pola hidup disiplin.

Dilansir dari geediting.com, bahwa ada delapan tips pola hidup disiplin ini buat selalu berhasil dalam jangka panjang.

1. Membangun sistem, bukan mengandalkan suasana hati

Orang yang terstruktur tidak bergantung pada motivasi karena mereka paham bahwa motivasi datang dan pergi seperti cuaca.

Mereka menolak membiarkan sesuatu yang begitu tidak stabil menentukan masa depan mereka.

Sebagai gantinya, mereka membangun sistem berupa rutinitas, lingkungan, dan komitmen yang membuat tindakan benar menjadi otomatis.

Mereka merencanakan hari mereka pada malam sebelumnya, berolahraga pada waktu yang sama setiap pagi, dan membatasi keputusan yang menguras tenaga seperti memilih pakaian, makanan, atau waktu kerja.