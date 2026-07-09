Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Kamis, 9 Juli 2026 | 21.01 WIB

Jangan Abaikan, Ini 7 Sinyal Tubuh Saat Mengalami Kekurangan Cairan

ilustrasi orang yang sakit kepala. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang sakit kepala. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Cuaca panas dengan suhu tinggi dapat meningkatkan risiko tubuh kehilangan cairan lebih cepat. Salah satu kondisi yang sering terjadi akibat paparan panas berlebih adalah dehidrasi, terutama ketika kebutuhan minum tidak terpenuhi dengan baik.

Di tengah aktivitas yang padat, banyak orang terkadang lupa memperhatikan asupan cairan harian. Bahkan, tanda-tanda awal dehidrasi sering kali tidak disadari karena rasa haus biasanya muncul ketika tubuh sudah mulai mengalami kekurangan cairan.

Padahal, menjaga keseimbangan cairan sangat penting untuk mendukung fungsi tubuh dan menjaga kesehatan secara menyeluruh. Mengenali gejala awal dehidrasi dapat membantu Anda segera mengambil langkah pencegahan sebelum kondisi semakin memburuk.

Dikutip dari NDTV, berikut tujuh tanda dan gejala yang dapat menunjukkan bahwa tubuh Anda mulai mengalami dehidrasi.

1. Haus

Indikasi dehidrasi yang paling langsung adalah rasa haus itu sendiri. Ketika tubuh kekurangan air, tubuh akan mengirimkan sinyal berupa rasa haus, mengingatkan Anda untuk minum.

Meskipun rasa haus adalah isyarat alami, mengandalkannya saja tidak cukup, terutama dalam cuaca panas atau setelah aktivitas fisik yang intens.

Jika Anda sering merasa haus, itu mungkin pertanda bahwa tubuh Anda sudah mengalami dehidrasi.

2. Urine berwarna kuning gelap

Cara cepat untuk memantau tingkat hidrasi adalah mengamati warna urine.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
7 Sinyal Anda Mengalami Quarter Life Crisis meski Terlihat Baik-baik Saja - Image
Kepribadian

7 Sinyal Anda Mengalami Quarter Life Crisis meski Terlihat Baik-baik Saja

Selasa, 12 Mei 2026 | 04.50 WIB

Pikirannya Sulit Ditebak, Intip 9 Cara Orang-orang Introvert Memberi Sinyal Ingin Sendirian Tanpa Mengucap Sepatah Kata - Image
Kepribadian

Pikirannya Sulit Ditebak, Intip 9 Cara Orang-orang Introvert Memberi Sinyal Ingin Sendirian Tanpa Mengucap Sepatah Kata

Rabu, 6 Mei 2026 | 03.04 WIB

Insiden di Stasiun Bekasi Timur dan Sinyal Kereta - Image
Opini

Insiden di Stasiun Bekasi Timur dan Sinyal Kereta

Rabu, 29 April 2026 | 02.01 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

3

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

4

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

5

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

6

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

7

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

8

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

9

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

10

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore