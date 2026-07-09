Jangan Abaikan, Ini 7 Sinyal Tubuh Saat Mengalami Kekurangan Cairan

ilustrasi orang yang sakit kepala. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Cuaca panas dengan suhu tinggi dapat meningkatkan risiko tubuh kehilangan cairan lebih cepat. Salah satu kondisi yang sering terjadi akibat paparan panas berlebih adalah dehidrasi, terutama ketika kebutuhan minum tidak terpenuhi dengan baik.
Di tengah aktivitas yang padat, banyak orang terkadang lupa memperhatikan asupan cairan harian. Bahkan, tanda-tanda awal dehidrasi sering kali tidak disadari karena rasa haus biasanya muncul ketika tubuh sudah mulai mengalami kekurangan cairan.
Padahal, menjaga keseimbangan cairan sangat penting untuk mendukung fungsi tubuh dan menjaga kesehatan secara menyeluruh. Mengenali gejala awal dehidrasi dapat membantu Anda segera mengambil langkah pencegahan sebelum kondisi semakin memburuk.
Dikutip dari NDTV, berikut tujuh tanda dan gejala yang dapat menunjukkan bahwa tubuh Anda mulai mengalami dehidrasi.
1. Haus
Indikasi dehidrasi yang paling langsung adalah rasa haus itu sendiri. Ketika tubuh kekurangan air, tubuh akan mengirimkan sinyal berupa rasa haus, mengingatkan Anda untuk minum.
Meskipun rasa haus adalah isyarat alami, mengandalkannya saja tidak cukup, terutama dalam cuaca panas atau setelah aktivitas fisik yang intens.
Jika Anda sering merasa haus, itu mungkin pertanda bahwa tubuh Anda sudah mengalami dehidrasi.
2. Urine berwarna kuning gelap
Cara cepat untuk memantau tingkat hidrasi adalah mengamati warna urine.
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