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Rabbany Wanadriani
Kamis, 9 Juli 2026 | 20.49 WIB

Sering Lewatkan Sarapan? Kenali 5 Efeknya bagi Kesehatan dan Aktivitas Sehari-hari

ilustrasi orang yang malas makan. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang malas makan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Sarapan menjadi salah satu waktu makan penting yang membantu tubuh mendapatkan energi untuk memulai aktivitas. Meski terlihat sebagai kebiasaan kecil, terlalu sering melewatkan sarapan dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi fisik maupun mental.

Ketika tubuh tidak mendapatkan asupan di pagi hari, kadar gula darah dapat mengalami perubahan yang berpotensi membuat seseorang merasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan lebih mudah lapar. Kondisi ini juga dapat memicu keinginan mengonsumsi makanan berlebih pada waktu berikutnya.

Selain memengaruhi energi, kebiasaan tidak sarapan juga dapat berdampak pada metabolisme, suasana hati, serta kemampuan menjalani aktivitas secara produktif. Mengutip NDTV, berikut lima dampak yang dapat terjadi pada tubuh ketika Anda sering melewatkan sarapan.

1. Konsentrasi buruk

Melewatkan sarapan sangat mengganggu tubuh dan pikiran.

Tanpa asupan pagi, otak kekurangan glukosa yang dibutuhkan untuk kinerja kognitif.

Hal ini dapat mengakibatkan masalah memori dan konsentrasi yang buruk.

2. Produktivitas rendah

Dengan berkurangnya asupan energi untuk otak, Anda mungkin akan kesulitan untuk fokus pada pekerjaan.

Melewatkan sarapan menyebabkan penurunan kadar gula darah, yang secara langsung berkorelasi dengan penurunan stamina mental.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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