Resep Potato Tart Muffin, Camilan Kentang Creamy yang Cocok untuk Sarapan dan Bekal

Potret potato tart muffin dari kentang rebus, telur, smoked beef, jamur, dan mozzarella (Instagram @hildansl)
JawaPos.com - Kalau bosan dengan olahan kentang yang itu-itu saja, Potato Tart versi Muffin bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba. Resep dari akun Instagram @hildansl ini memadukan kentang rebus yang lembut dengan smoked beef, jamur, sosis, telur, dan mozzarella sehingga menghasilkan camilan gurih yang mengenyangkan.
Bentuknya yang menyerupai muffin membuat menu ini praktis untuk sarapan, bekal sekolah, bekal kerja, maupun camilan sore. Teksturnya lembut di bagian dalam dengan permukaan yang sedikit keemasan setelah dipanggang, sementara lelehan mozzarella memberikan rasa yang semakin nikmat.
Kentang merupakan bahan yang mudah diolah dan disukai banyak orang. Saat dipadukan dengan campuran telur, krim, serta isian gurih seperti smoked beef dan sosis, hasilnya menjadi hidangan yang kaya rasa dan mengenyangkan.
Tambahan sari kunyit juga memberikan aroma rempah yang khas sekaligus memperkaya cita rasa keseluruhan.
Bahan-Bahan
5 buah kentang ukuran kecil, rebus hingga matang
Garam secukupnya
Lada secukupnya
5 lembar smoked beef
6 buah jamur champignon
1 buah sosis
½ siung bawang bombay
3 butir telur
4 sdm dairy whipping cream atau cooking cream
1 sachet sari kunyit
Keju mozzarella secukupnya
Cara Membuat Potato Tart Muffin
1. Siapkan Kentang
Kupas kentang yang sudah direbus.
Haluskan hingga lembut lalu bumbui dengan garam dan lada secukupnya.
Sisihkan.
2. Siapkan Isian
Iris smoked beef, jamur champignon, sosis, dan bawang bombay menjadi potongan kecil.
Tumis sebentar hingga harum dan matang.
Angkat lalu sisihkan.
3. Buat Adonan Telur
Dalam mangkuk, kocok telur bersama dairy whipping cream atau cooking cream.
Tambahkan sari kunyit lalu aduk hingga tercampur rata.
4. Susun dalam Cetakan Muffin
Olesi cetakan muffin dengan sedikit minyak atau mentega.
Masukkan kentang halus ke dasar dan sisi cetakan sambil ditekan hingga membentuk mangkuk kecil.
Isi bagian tengah dengan campuran smoked beef, jamur, sosis, dan bawang bombay.
Tuangkan adonan telur secukupnya.
Tambahkan mozzarella di bagian atas.
5. Panggang
Panggang dalam oven yang telah dipanaskan sebelumnya hingga telur matang dan bagian atas berwarna keemasan.
Angkat dan biarkan hangat sejenak sebelum dikeluarkan dari cetakan.
6. Sajikan
Potato Tart Muffin siap disajikan sebagai sarapan, camilan, atau bekal praktis.
Pastikan kentang benar-benar halus agar mudah dibentuk mengikuti cetakan muffin. Tekan kentang hingga cukup padat sehingga mampu menahan isian saat dipanggang. Gunakan mozzarella secukupnya agar menghasilkan tekstur lumer tanpa membuat bagian atas terlalu basah.
Potato Tart Muffin semakin nikmat jika disantap bersama:
- Salad sayuran segar
- Saus sambal
- Saus tomat
- Kopi hitam
- Teh hangat
- Jus jeruk
Potato Tart Muffin menawarkan kombinasi karbohidrat, protein, dan keju dalam satu sajian. Selain mudah dibuat, tampilannya juga menarik sehingga cocok untuk menu keluarga maupun ide jualan rumahan.
Dengan tekstur lembut, rasa gurih, dan isian yang melimpah, tidak heran jika banyak orang langsung ingin mencoba resep satu ini setelah melihat hasil akhirnya.
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