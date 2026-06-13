Resep Red Velvet French Toast Cream Cheese, Sarapan Manis ala Kafe yang Mudah Dibuat

Cara Membuat Red Velvet French Toast

1. Membuat Larutan Red Velvet

Campurkan bubuk red velvet dengan air panas.

Aduk hingga larut dan tidak ada gumpalan.

Sisihkan hingga agak hangat.

2. Membuat Cream Cheese Spread

Lelehkan unsalted butter menggunakan microwave selama sekitar 30 detik atau hingga cair.

Dalam mangkuk, campurkan cream cheese, whipping cream, butter leleh, dan gula halus.

Aduk hingga teksturnya lembut dan creamy.

Simpan sementara di dalam kulkas agar lebih set.

3. Membuat Adonan French Toast

Kocok telur dalam wadah.

Tambahkan susu dan larutan red velvet.

Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

Jika suka, bisa menambahkan sedikit bubuk kayu manis untuk aroma yang lebih harum.

4. Celupkan Roti

Masukkan roti ke dalam adonan red velvet.

Balik dan pastikan kedua sisi roti terlapisi merata.

Jangan terlalu lama merendam agar roti tidak mudah hancur.

5. Panggang Roti

Panaskan sedikit butter di atas wajan dengan api kecil.

Masukkan roti yang sudah dicelupkan ke adonan.

Masak hingga kedua sisi berwarna kemerahan dan sedikit kecokelatan.

Angkat dan sisihkan.

6. Beri Isian Cream Cheese

Oleskan cream cheese spread pada satu lembar french toast.

Tutup dengan lembar roti lainnya hingga menyerupai sandwich.

Potong menjadi dua bagian berbentuk segitiga.

7. Penyajian

Susun french toast di atas piring saji.

Taburi dengan gula halus dan tambahkan susu kental manis sesuai selera.

Sajikan selagi hangat.