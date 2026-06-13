Resep Red Velvet French Toast Cream Cheese, Sarapan Manis ala Kafe yang Mudah Dibuat

Potret red velvet french toast dengan cream cheese spread yang lembut dan creamy (Instagram@icohomecafe)
JawaPos.com - Kalau bosan dengan french toast biasa, Red Velvet French Toast with Cream Cheese Spread bisa menjadi pilihan yang lebih spesial. Perpaduan roti lembut berlapis red velvet dengan isian cream cheese yang creamy menghasilkan camilan atau sarapan yang cantik sekaligus menggugah selera.
Resep dari Instagram @ichomecafe ini menghadirkan kombinasi rasa manis, sedikit gurih, dan tekstur lembut yang membuatnya terasa seperti menu dessert di kafe. Warna merah khas red velvet juga membuat tampilannya semakin menarik untuk disajikan saat brunch, kumpul keluarga, atau sebagai ide jualan rumahan.
Red velvet memiliki rasa khas yang lembut dengan sentuhan cokelat ringan. Saat dipadukan dengan cream cheese yang creamy dan sedikit asam, tercipta keseimbangan rasa yang membuat hidangan tidak terasa terlalu manis.
Tambahan taburan gula halus dan susu kental manis di akhir penyajian membuat french toast ini semakin nikmat disantap selagi hangat.
Bahan-Bahan
Adonan Red Velvet
1 butir telur
40 ml susu
3 sdm bubuk red velvet
40 ml air panas
4 lembar roti tawar
Cream Cheese Spread
60 gram cream cheese suhu ruang
30 gram unsalted butter
30 gram whipping cream
10 gram gula halus
Pelengkap
Unsalted butter secukupnya
Gula halus (icing sugar)
Susu kental manis
Cara Membuat Red Velvet French Toast
1. Membuat Larutan Red Velvet
Campurkan bubuk red velvet dengan air panas.
Aduk hingga larut dan tidak ada gumpalan.
Sisihkan hingga agak hangat.
2. Membuat Cream Cheese Spread
Lelehkan unsalted butter menggunakan microwave selama sekitar 30 detik atau hingga cair.
Dalam mangkuk, campurkan cream cheese, whipping cream, butter leleh, dan gula halus.
Aduk hingga teksturnya lembut dan creamy.
Simpan sementara di dalam kulkas agar lebih set.
3. Membuat Adonan French Toast
Kocok telur dalam wadah.
Tambahkan susu dan larutan red velvet.
Aduk hingga semua bahan tercampur rata.
Jika suka, bisa menambahkan sedikit bubuk kayu manis untuk aroma yang lebih harum.
4. Celupkan Roti
Masukkan roti ke dalam adonan red velvet.
Balik dan pastikan kedua sisi roti terlapisi merata.
Jangan terlalu lama merendam agar roti tidak mudah hancur.
5. Panggang Roti
Panaskan sedikit butter di atas wajan dengan api kecil.
Masukkan roti yang sudah dicelupkan ke adonan.
Masak hingga kedua sisi berwarna kemerahan dan sedikit kecokelatan.
Angkat dan sisihkan.
6. Beri Isian Cream Cheese
Oleskan cream cheese spread pada satu lembar french toast.
Tutup dengan lembar roti lainnya hingga menyerupai sandwich.
Potong menjadi dua bagian berbentuk segitiga.
7. Penyajian
Susun french toast di atas piring saji.
Taburi dengan gula halus dan tambahkan susu kental manis sesuai selera.
Sajikan selagi hangat.
Gunakan roti tawar yang agak tebal agar tidak mudah sobek saat dicelupkan ke adonan.
Pastikan cream cheese berada pada suhu ruang sebelum dicampur agar teksturnya lebih halus dan mudah diaduk.
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