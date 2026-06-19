Resep Spinach Mushroom Cheese Omelette, Sarapan Tinggi Protein yang Creamy dan Mengenyangkan

JawaPos.com - Kalau sedang mencari menu sarapan yang praktis tetapi tetap bergizi, Spinach Mushroom Cheese Omelette bisa menjadi pilihan. Perpaduan telur, bayam, jamur, wortel, dan dua jenis keju menghasilkan omelette yang lembut, creamy, sekaligus kaya protein dan serat.

Resep dari Instagram @namichilie ini hanya menggunakan beberapa bahan sederhana yang mudah ditemukan. Cocok untuk sarapan, bekal kerja, maupun menu makan siang ringan.

Omelette ini menghadirkan kombinasi tekstur yang menarik. Telur yang lembut dipadukan dengan mozzarella yang lumer, keju slice yang gurih, serta sayuran segar membuat setiap gigitan terasa lebih lengkap. Selain mengenyangkan, menu ini juga menjadi cara mudah untuk menambah asupan sayuran di pagi hari.

Bahan-Bahan

Telur secukupnya

Wortel, parut atau potong dadu kecil

Jamur, iris tipis

Bayam secukupnya

Keju mozzarella secukupnya

Keju slice secukupnya

Minyak atau butter secukupnya untuk memasak

Cara Membuat Spinach Mushroom Cheese Omelette

1. Siapkan Bahan

Cuci bersih bayam, jamur, dan wortel.

Iris jamur, parut atau potong kecil wortel, lalu sisihkan.

Kocok telur hingga tercampur rata.

2. Masak Sayuran

Panaskan sedikit minyak atau butter di atas wajan anti lengket.

Tumis jamur dan wortel selama beberapa menit hingga mulai empuk.

Masukkan bayam, lalu masak hingga layu.

3. Buat Omelette

Tuang telur kocok ke dalam wajan hingga menutupi seluruh permukaan.

Masak dengan api kecil agar matang merata.

4. Tambahkan Keju

Letakkan keju slice dan taburkan mozzarella di atas telur.

Masak hingga keju mulai meleleh.

5. Lipat Omelette

Lipat omelette menjadi dua bagian.

Masak sebentar hingga bagian luar berwarna keemasan dan bagian dalam tetap lembut.

6. Sajikan

Angkat dan sajikan selagi hangat agar keju masih lumer dan teksturnya tetap creamy.

Gunakan api kecil saat memasak agar telur tidak cepat kering. Jangan memasak terlalu lama supaya bagian dalam omelette tetap lembut dan keju meleleh sempurna. Jika menggunakan jamur yang mengandung banyak air, tumis terlebih dahulu hingga kadar airnya berkurang.

Spinach Mushroom Cheese Omelette semakin nikmat disantap bersama:

- Roti panggang

- Nasi hangat

- Alpukat

- Salad sayuran

- Kopi hitam

- Jus jeruk segar

Dengan kombinasi protein dari telur dan keju serta serat dari bayam, jamur, dan wortel, omelette ini menjadi pilihan sarapan yang seimbang. Proses memasaknya juga cepat sehingga cocok untuk dinikmati sebelum memulai aktivitas.