Resep Spinach Mushroom Cheese Omelette, Sarapan Tinggi Protein yang Creamy dan Mengenyangkan

Potret spinach mushroom cheese omelette yang tinggi protein dan serat, cocok untuk bekal dan sarapan (Instagram @namichilie)
JawaPos.com - Kalau sedang mencari menu sarapan yang praktis tetapi tetap bergizi, Spinach Mushroom Cheese Omelette bisa menjadi pilihan. Perpaduan telur, bayam, jamur, wortel, dan dua jenis keju menghasilkan omelette yang lembut, creamy, sekaligus kaya protein dan serat.
Resep dari Instagram @namichilie ini hanya menggunakan beberapa bahan sederhana yang mudah ditemukan. Cocok untuk sarapan, bekal kerja, maupun menu makan siang ringan.
Omelette ini menghadirkan kombinasi tekstur yang menarik. Telur yang lembut dipadukan dengan mozzarella yang lumer, keju slice yang gurih, serta sayuran segar membuat setiap gigitan terasa lebih lengkap. Selain mengenyangkan, menu ini juga menjadi cara mudah untuk menambah asupan sayuran di pagi hari.
Bahan-Bahan
Telur secukupnya
Wortel, parut atau potong dadu kecil
Jamur, iris tipis
Bayam secukupnya
Keju mozzarella secukupnya
Keju slice secukupnya
Minyak atau butter secukupnya untuk memasak
Cara Membuat Spinach Mushroom Cheese Omelette
1. Siapkan Bahan
Cuci bersih bayam, jamur, dan wortel.
Iris jamur, parut atau potong kecil wortel, lalu sisihkan.
Kocok telur hingga tercampur rata.
2. Masak Sayuran
Panaskan sedikit minyak atau butter di atas wajan anti lengket.
Tumis jamur dan wortel selama beberapa menit hingga mulai empuk.
Masukkan bayam, lalu masak hingga layu.
3. Buat Omelette
Tuang telur kocok ke dalam wajan hingga menutupi seluruh permukaan.
Masak dengan api kecil agar matang merata.
4. Tambahkan Keju
Letakkan keju slice dan taburkan mozzarella di atas telur.
Masak hingga keju mulai meleleh.
5. Lipat Omelette
Lipat omelette menjadi dua bagian.
Masak sebentar hingga bagian luar berwarna keemasan dan bagian dalam tetap lembut.
6. Sajikan
Angkat dan sajikan selagi hangat agar keju masih lumer dan teksturnya tetap creamy.
Gunakan api kecil saat memasak agar telur tidak cepat kering. Jangan memasak terlalu lama supaya bagian dalam omelette tetap lembut dan keju meleleh sempurna. Jika menggunakan jamur yang mengandung banyak air, tumis terlebih dahulu hingga kadar airnya berkurang.
Spinach Mushroom Cheese Omelette semakin nikmat disantap bersama:
- Roti panggang
- Nasi hangat
- Alpukat
- Salad sayuran
- Kopi hitam
- Jus jeruk segar
Dengan kombinasi protein dari telur dan keju serta serat dari bayam, jamur, dan wortel, omelette ini menjadi pilihan sarapan yang seimbang. Proses memasaknya juga cepat sehingga cocok untuk dinikmati sebelum memulai aktivitas.
Tambahkan lada hitam atau oregano sebagai bumbu pelengkap agar aroma omelette semakin harum. Jika ingin lebih mengenyangkan, sajikan bersama roti gandum atau kentang rebus.
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