Tak Hanya Menjaga Tekanan Darah, Ini 6 Khasiat Kalium yang Penting bagi Tubuh

ilustrasi makanan kaya kalium. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Kalium merupakan salah satu mineral esensial yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi penting. Selama ini, nutrisi tersebut lebih dikenal karena perannya dalam membantu menjaga tekanan darah tetap stabil melalui keseimbangan kadar natrium di dalam tubuh.
Namun, manfaat kalium tidak berhenti sampai di situ. Mineral ini juga berperan dalam mendukung kinerja saraf, membantu kontraksi otot berlangsung dengan baik, serta menjaga berbagai proses penting agar tubuh dapat berfungsi secara optimal.
Dikutip dari NDTV, berikut enam manfaat kalium bagi kesehatan yang patut diketahui, mulai dari menjaga fungsi organ hingga mendukung kebugaran tubuh secara menyeluruh.
1. Mendukung kesehatan jantung
Kalium berperan penting dalam fungsi kardiovaskular dengan bantu mengatur detak jantung dan menjaga stabilitas listrik dalam sel jantung.
Asupan kalium yang cukup bantu mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke dengan mengurangi tekanan pada pembuluh darah dan mengurangi kemungkinan aritmia.
2. Meningkatkan fungsi otot
Kontraksi otot sangat bergantung pada kalium, yang berperan dalam mentransmisikan sinyal listrik yang memulai gerakan otot.
Kadar kalium yang cukup bantu mencegah kram otot dan memastikan kinerja optimal selama latihan.
Bagi atlet dan individu yang berolahraga secara teratur, menjaga kadar kalium yang cukup dapat meningkatkan daya tahan dan mengurangi kelelahan otot.
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