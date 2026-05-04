Selain Mengatur Tekanan Darah, Inilah 6 Manfaat Kalium untuk Kesehatan Tubuh

JawaPos.com – Kalium adalah mineral dan elektrolit penting, secara luas dikenal karena perannya dalam mengatur tekanan darah.

Nutrisi ini membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh, memfasilitasi fungsi saraf dan kontraksi otot yang tepat.

Namun, manfaat kalium jauh melampaui sekadar pengaturan tekanan darah.

Dilansir ndtv, berikut enam manfaat kalium untuk kesehatan tubuh Anda.

1. Mendukung kesehatan jantung

Kalium berperan penting dalam fungsi kardiovaskular dengan bantu mengatur detak jantung dan menjaga stabilitas listrik dalam sel jantung.

Asupan kalium yang cukup bantu mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke dengan mengurangi tekanan pada pembuluh darah dan mengurangi kemungkinan aritmia.

2. Meningkatkan fungsi otot

Kontraksi otot sangat bergantung pada kalium, yang berperan dalam mentransmisikan sinyal listrik yang memulai gerakan otot.