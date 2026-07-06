4 Manfaat Konsumsi Kentang Rebus di Pagi Hari untuk Kesehatan Tubuh

ilustrasi kentang rebus. (freepik)
JawaPos.com - Kentang rebus sering kali dianggap makanan sederhana, padahal mengandung berbagai nutrisi penting seperti kalium, vitamin C, dan serat yang bermanfaat bagi tubuh.
Kandungan tersebut dapat membantu meningkatkan energi, mendukung sistem pencernaan, serta memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga membantu mengontrol asupan makanan.
Jika dikonsumsi secara rutin di pagi hari, kentang rebus juga dipercaya dapat membantu menjaga kestabilan kadar gula darah dan menyediakan sumber energi yang lebih seimbang untuk aktivitas harian.
Mengutip English Jagran, terdapat beberapa manfaat utama dari konsumsi kentang rebus secara teratur bagi kesehatan tubuh.
1. Kaya nutrisi
Mengonsumsi kentang rebus setiap pagi menjadi pilihan terbaik, alih-alih pilihan kentang biasa atau gorengan.
Ini karena kentang rebus kaya akan nutrisi seperti vitamin B6 dan C yang penting untuk banyak fungsi tubuh Anda.
2. Sumber energi alami
Alasan lain mengapa kentang rebus lebih baik adalah karena makanan ini mengandung karbohidrat yang baik untuk menjaga tingkat energi Anda.
3. Manajemen berat badan
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