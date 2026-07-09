6 Tips Mengubah Penampilan agar Tampak Lebih Dewasa dan Percaya Diri, Penasaran?

ilustrasi orang yang percaya diri. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Penampilan sering kali menjadi salah satu hal pertama yang diperhatikan orang lain. Karena itu, melakukan perubahan pada gaya berpakaian maupun cara merawat diri dapat memberikan kesan yang lebih positif sekaligus meningkatkan rasa percaya diri.
Tidak harus melakukan perubahan besar, langkah sederhana seperti mengganti model rambut, memilih pakaian yang lebih sesuai, atau rutin merawat diri sudah cukup untuk menciptakan tampilan yang lebih rapi, matang, dan berkelas.
Selain memengaruhi cara orang lain memandang Anda, perubahan tersebut juga dapat membantu membangun kepercayaan diri saat menghadapi berbagai situasi.
Dirangkum dari English Jagran, berikut enam cara yang dapat diterapkan untuk tampil lebih dewasa dan penuh percaya diri.
1. Kurangi jumlah aksesori
Perhiasan dapat mempercantik penampilan apa pun, tetapi mengenakan terlalu banyak perhiasan bisa terlihat norak.
Fokuslah pada satu perhiasan yang menonjol untuk melengkapi penampilan Anda tanpa berlebihan.
2. Terlibatlah dalam percakapan yang dewasa
Orang yang lebih tua sering terlibat dalam percakapan yang lebih mendalam tentang topik-topik emosional, yang meningkatkan kehadiran intelektual dan sosial mereka.
3. Hindari drama
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah