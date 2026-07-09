6 Tips Mengubah Penampilan agar Tampak Lebih Dewasa dan Percaya Diri, Penasaran?

JawaPos.com - Penampilan sering kali menjadi salah satu hal pertama yang diperhatikan orang lain. Karena itu, melakukan perubahan pada gaya berpakaian maupun cara merawat diri dapat memberikan kesan yang lebih positif sekaligus meningkatkan rasa percaya diri.

Tidak harus melakukan perubahan besar, langkah sederhana seperti mengganti model rambut, memilih pakaian yang lebih sesuai, atau rutin merawat diri sudah cukup untuk menciptakan tampilan yang lebih rapi, matang, dan berkelas.

Selain memengaruhi cara orang lain memandang Anda, perubahan tersebut juga dapat membantu membangun kepercayaan diri saat menghadapi berbagai situasi.

Dirangkum dari English Jagran, berikut enam cara yang dapat diterapkan untuk tampil lebih dewasa dan penuh percaya diri.

1. Kurangi jumlah aksesori

Perhiasan dapat mempercantik penampilan apa pun, tetapi mengenakan terlalu banyak perhiasan bisa terlihat norak.

Fokuslah pada satu perhiasan yang menonjol untuk melengkapi penampilan Anda tanpa berlebihan.

2. Terlibatlah dalam percakapan yang dewasa

Orang yang lebih tua sering terlibat dalam percakapan yang lebih mendalam tentang topik-topik emosional, yang meningkatkan kehadiran intelektual dan sosial mereka.