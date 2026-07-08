5 Cara Mudah Memutihkan Kuku Kuning di Rumah Tanpa Harus ke Salon

JawaPos.com - Kuku yang menguning dapat mengurangi penampilan dan membuat tangan terlihat kurang terawat. Perubahan warna ini dapat dipicu oleh berbagai hal, mulai dari penggunaan cat kuku secara berulang, paparan zat tertentu, hingga kondisi kesehatan tertentu.

Untungnya, ada sejumlah cara sederhana yang dapat dilakukan di rumah untuk membantu mengembalikan warna kuku agar tampak lebih bersih dan cerah. Metode ini praktis diterapkan tanpa perlu melakukan perawatan khusus di salon.

Sebelum memulai perawatan, pastikan kuku telah dibersihkan dari sisa cat kuku, kotoran, maupun noda yang masih menempel agar hasilnya lebih optimal. Berikut lima cara memutihkan kuku kuning di rumah yang dirangkum dari Halodoc dan Hello Sehat.

1. Gosok dengan Jus Lemon

Cara pertama untuk dapat memutihkan kuku yang kuning yaitu dengan menggosok kukus dengan jus lemon.

Untuk menggunakannya, kamu dapat menuangkan perasan air lemon ke dalam mangkuk dan rendam kuku kamu di dalam selama beberapa menit.

Kemudian, kamu dapat menggosok permukaan kuku dengan sikat gigi bulu halus dengan perlahan dan bilas hingga bersih, lalu akhir dengan memijat kuku.

Lemon diketahui mengandung asam sitrat yang dapat membantu menghilangkan noda, kotoran, dan lapisan yang mungkin menempel pada permukaan kuku.

Asam lemon dapat membantu dalam mengatasi masalah perubahan warna atau kuning pada kuku.