Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 9 Juli 2026 | 03.01 WIB

5 Cara Mudah Memutihkan Kuku Kuning di Rumah Tanpa Harus ke Salon

Cara Ampuh untuk Dapat Memutihkan Kuku yang Kuning. (freepik.com) - Image

Cara Ampuh untuk Dapat Memutihkan Kuku yang Kuning. (freepik.com)

JawaPos.com - Kuku yang menguning dapat mengurangi penampilan dan membuat tangan terlihat kurang terawat. Perubahan warna ini dapat dipicu oleh berbagai hal, mulai dari penggunaan cat kuku secara berulang, paparan zat tertentu, hingga kondisi kesehatan tertentu.

Untungnya, ada sejumlah cara sederhana yang dapat dilakukan di rumah untuk membantu mengembalikan warna kuku agar tampak lebih bersih dan cerah. Metode ini praktis diterapkan tanpa perlu melakukan perawatan khusus di salon.

Sebelum memulai perawatan, pastikan kuku telah dibersihkan dari sisa cat kuku, kotoran, maupun noda yang masih menempel agar hasilnya lebih optimal. Berikut lima cara memutihkan kuku kuning di rumah yang dirangkum dari Halodoc dan Hello Sehat.

1.       Gosok dengan Jus Lemon

Cara pertama untuk dapat memutihkan kuku yang kuning yaitu dengan menggosok kukus dengan jus lemon.

Untuk menggunakannya, kamu dapat menuangkan perasan air lemon ke dalam mangkuk dan rendam kuku kamu di dalam selama beberapa menit.

Kemudian, kamu dapat menggosok permukaan kuku dengan sikat gigi bulu halus dengan perlahan dan bilas hingga bersih, lalu akhir dengan memijat kuku.

Lemon diketahui mengandung asam sitrat yang dapat membantu menghilangkan noda, kotoran, dan lapisan yang mungkin menempel pada permukaan kuku.

Asam lemon dapat membantu dalam mengatasi masalah perubahan warna atau kuning pada kuku.

2.       Oleskan dengan Minyak Zaitun

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
5 Cara Efektif Mengatasi Noda Deodorant dan Parfum yang Menempel di Pakaian, Begini Caranya - Image
Lifestyle

5 Cara Efektif Mengatasi Noda Deodorant dan Parfum yang Menempel di Pakaian, Begini Caranya

Selasa, 7 Juli 2026 | 05.49 WIB

Jangan sampai Salah Beli, Ini 5 Tips Praktis Memilih Buah dan Sayuran yang Segar - Image
Lifestyle

Jangan sampai Salah Beli, Ini 5 Tips Praktis Memilih Buah dan Sayuran yang Segar

Senin, 6 Juli 2026 | 21.11 WIB

5 Cara Efektif Meredakan Stres Hanya dalam 5 Menit, Salah Satunya dengan Mendengarkan Lagu Favorit - Image
Lifestyle

5 Cara Efektif Meredakan Stres Hanya dalam 5 Menit, Salah Satunya dengan Mendengarkan Lagu Favorit

Senin, 6 Juli 2026 | 16.19 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

3

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

4

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah

6

Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan

7

Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya

8

Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya

9

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

10

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore