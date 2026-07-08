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Rabbany Wanadriani
Rabu, 8 Juli 2026 | 18.23 WIB

5 Aroma yang Dipercaya Membawa Energi Kelimpahan dan Keberuntungan Finansial Menurut Astrologi

ilustrasi parfum. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi parfum. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi, sejumlah aroma tertentu diyakini memiliki hubungan dengan energi positif yang berkaitan dengan kemakmuran, keberuntungan, dan peningkatan kondisi finansial seseorang.

Wewangian tersebut dipercaya mampu menciptakan suasana yang mendukung datangnya peluang, sekaligus membantu meningkatkan rasa percaya diri dan energi positif ketika digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Beberapa orang memanfaatkannya melalui parfum, minyak esensial, atau bentuk aromaterapi lainnya.

Menurut pandangan astrologi, aroma tertentu dianggap selaras dengan energi planet yang dikaitkan dengan kesuksesan dan kelimpahan. Meski demikian, keyakinan ini merupakan bagian dari tradisi spiritual dan tidak memiliki bukti ilmiah bahwa aroma dapat secara langsung meningkatkan jumlah uang seseorang.

Mengacu pada ulasan English Jagran, terdapat lima aroma yang dipercaya dapat mendukung energi kemakmuran dan kelimpahan finansial berdasarkan perspektif astrologi.

1. Mawar

Melambangkan kelimpahan dan cinta, mawar sangat terkait dengan kemewahan, kecantikan, dan harmoni.

Aromanya yang tajam dan manis meningkatkan energi, membuat Anda lebih menarik bagi kemakmuran dan kemurahan hati.

Aroma mawar memperkuat harga diri, pemulihan emosional, dan keputusan yang dipandu intuisi, semua hal yang diperlukan saat mendatangkan kekayaan.

Menggunakan minyak atau semprotan mawar dikatakan dapat menghilangkan hambatan keuangan dan memperkuat ikatan Anda dengan bimbingan ilahi.

2. Kayu manis

Editor: Setyo Adi Nugroho
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