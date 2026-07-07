Dari Paprika hingga Brokoli, 5 Sayuran Ini Lebih Baik Dikonsumsi dalam Keadaan Mentah

ilustrasi beragam jenis sayuran. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Mengolah sayuran dengan cara direbus, dikukus, atau dipanggang memang dapat meningkatkan cita rasa sekaligus membuat teksturnya lebih mudah dikonsumsi. Namun, tidak semua jenis sayuran sebaiknya melalui proses memasak.
Beberapa sayuran justru lebih disarankan disantap dalam keadaan mentah karena kandungan vitamin, mineral, dan senyawa alaminya masih terjaga. Paparan suhu tinggi maupun proses memasak yang berlangsung terlalu lama dapat mengurangi nilai gizi serta manfaat kesehatannya.
Oleh karena itu, penting untuk mengetahui jenis sayuran yang lebih baik dikonsumsi tanpa dimasak agar manfaat nutrisinya tetap optimal.
1. Paprika merah
Paprika merah merupakan sumber vitamin C, lebih rapuh dan sensitif terhadap panas sehingga mudah rusak saat dimasak.
Ini juga bantu mempertahankan antioksidan seperti beta-karoten yang diubah menjadi vitamin A dalam tubuh.
2. Bayam
Bayam paling baik dikonsumsi mentah untuk mempertahankan kandungan vitamin C dan folatnya yang berkurang secara signifikan saat dimasak.
Menikmati bayam mentah dalam salad atau smoothie memungkinkan penyerapan vitamin lebih baik.
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