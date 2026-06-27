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Rabbany Wanadriani
Minggu, 28 Juni 2026 | 06.19 WIB

5 Makanan Ini Tidak Baik Dikonsumsi dalam Keadaan Dingin, Salah Satunya Nasi!

ilustrasi aneka makanan. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi aneka makanan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Mengonsumsi makanan dingin memang bisa memberi sensasi segar sesaat, tetapi jika dilakukan terlalu sering dapat berdampak kurang baik bagi kesehatan.

Hal ini terjadi karena tubuh perlu usaha ekstra untuk mencerna makanan bersuhu rendah, sehingga proses pencernaan bisa menjadi lebih lambat.

Selain itu, makanan dingin juga dapat memicu penyempitan pembuluh darah yang berpengaruh pada aliran darah ke sistem pencernaan, sehingga penyerapan nutrisi bisa terganggu.

Mengutip English Jagran, terdapat lima jenis makanan harian yang sebaiknya tidak dikonsumsi dalam keadaan dingin dan lebih dianjurkan untuk disantap dalam kondisi hangat.

1. Nasi

Mengonsumsi nasi dingin dapat membahayakan kesehatan.

Pati dalam nasi dingin dapat menjadi resistan, yang menyebabkan masalah pencernaan dan berpotensi menyebabkan peningkatan kadar gula darah.

Namun, mengonsumsi nasi hangat memungkinkan penyerapan nutrisi lebih baik dan mudah dicerna.

2. Hidangan telur

Makan hidangan telur dingin dapat membahayakan kesehatan. Struktur protein dalam telur berubah saat didinginkan sehingga lebih sulit dicerna.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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