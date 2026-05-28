5 Makanan Ini Ternyata Bisa Bikin Rambut Rontok Jika Dikonsumsi Berlebihan, Apa Saja?

JawaPos.com - Masih mengalami rambut rontok meski sudah menggunakan berbagai produk perawatan rambut mahal seperti serum, sampo, hingga kondisioner? Bisa jadi penyebabnya bukan hanya berasal dari produk yang digunakan, melainkan dari pola makan sehari-hari.

Kesehatan rambut ternyata sangat dipengaruhi oleh asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Beberapa jenis makanan bahkan dapat memicu atau memperparah kerontokan rambut tanpa disadari.

Dilansir dari Times India, berikut lima makanan yang diduga menjadi penyebab tersembunyi rambut rontok yang perlu Anda waspadai.

1. Karbohidrat olahan dan camilan manis

Semua karbohidrat olahan dalam makanan Anda, seperti roti, biskuit, dan kue menghalangi Anda untuk mendapatkan rambut yang sehat.

Selain itu, camilan manis seperti sereal dan dessert yang diberi pemanis juga berkontribusi pada kerontokan rambut.

Konsumsi karbohidrat dapat menyebabkan peradangan, yang memperburuk kerontokan rambut pada wanita.

2. Makanan yang digoreng

Jika Anda ingin tetap sehat dan juga melindungi rambut, hal terbaik yang dapat dilakukan adalah hindari makanan yang digoreng.