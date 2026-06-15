Kaya Vitamin, Ini 6 Manfaat Konsumsi Lemon bagi Kesehatan Tubuh

JawaPos.com – Mengonsumsi lemon setiap hari, baik dimakan langsung maupun dijadikan minuman, dapat memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh.

Buah berwarna kuning ini mengandung vitamin C, antioksidan, serta serat yang berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh, membantu proses pencernaan, dan melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas.

Dengan memasukkan satu buah lemon ke dalam pola konsumsi harian, Anda berpotensi mendapatkan sejumlah manfaat yang mendukung kesehatan secara menyeluruh.

Namun, konsumsi lemon tetap perlu diperhatikan. Jika dikonsumsi secara berlebihan, kandungan asamnya dapat memicu beberapa efek samping, seperti pengikisan enamel gigi dan meningkatnya gejala refluks asam.

Mengutip English Jagran, berikut enam manfaat yang bisa diperoleh dari mengonsumsi satu buah lemon setiap hari.

1. Meningkatkan kesehatan pencernaan

Dengan mengonsumsi air lemon setiap hari, produksi cairan pencernaan dan empedu akan terstimulasi, yang pada gilirannya meningkatkan pencernaan, mencegah kembung, dan melancarkan buang air besar.

2. Meningkatkan kekebalan tubuh

Lemon kaya akan vitamin C, yang bantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan melawan infeksi dan penyakit musiman.