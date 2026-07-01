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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 1 Juli 2026 | 20.14 WIB

6 Manfaat Rutin Konsumsi Jus Seledri, Apa Saja?

Ilustrasi jus seledri - Image

Ilustrasi jus seledri

JawaPos.com – Jus seledri menjadi salah satu minuman sehat yang semakin banyak diminati karena dikenal memiliki beragam manfaat bagi kesehatan.

Minuman berbahan dasar seledri ini tidak hanya praktis dibuat, tetapi juga dipercaya dapat membantu menjaga fungsi tubuh sekaligus mendukung penerapan pola hidup sehat.

Dengan cita rasa dan aroma yang khas serta menyegarkan, jus seledri kerap dipilih sebagai minuman untuk dikonsumsi pada pagi hari, terutama saat perut masih kosong.

Merangkum informasi dari Alodokter dan Hello Sehat pada Rabu (1/7), berikut enam manfaat jus seledri yang dapat mendukung kesehatan tubuh.

1.       Mengendalikan Tekanan Darah

Manfaat pertama konsumsi jus seledri untuk tubuh yaitu dapat mengendalikan tekanan darah. Manfaat ini muncul berkat kandungan 3-N-butylphthalide. Kandungan ini mampu melebarkan pembuluh darah, sehingga aliran darah pun lancar.

Dengan konsumsi jus seledri, maka jantung tidak bekerja terlalu berat. Jadi tekanan darah pun terkendali.

2.       Menurunkan Risiko Penyakit Jantung

Selanjutnya yaitu dapat menurunkan risiko terkena penyakit jantung. Kandungan 3-N-butylphthalide membantu menurunkan kadar kolesterol pada darah dan sumbatan pada pembuluh darah.

Diketahui bahwa penyumbatan pembuluh darah bisa meningkatan berbagai risiko penyakit jantung, seperti gagal jantung, stroke, penyakit jantung koroner, dan serangan jantung.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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